Солнышко в переводе с мордовского

В Порецком районе в восемнадцатый раз пройдет традиционный праздник национального мордовского детского песенного творчества — фестиваль «Чипайне».

Организаторы мероприятия познакомят гостей с культурой мордовского народа, этнической самобытностью, национальными костюмами, песнями и играми эрзя и мокша. Запланирован фестиваль на 21 мая. Участие в нем примут более ста молодых исполнителей мордовской песни и танца — воспитанники образовательных учреждений Алатыря, Шумерли, Алатырского, Батыревского, Ибресинского, Порецкого, Шумерлинского районов.

Праздник проводит общественная организация «Мордовский культурный центр Чувашской Республики» под руководством Владимира Седойкина при содействии отдела культуры администрации Порецкого района и Дома дружбы народов.

СПРАВКА «СЧ» Впервые фестиваль «Чипайне» был организован еще в 2003 году и с тех пор ежегодно проходит в одном из мордовско-эрзянских сел Порецкого района. Его название в переводе на русский язык означает «солнышко».

Фото Дома дружбы народов Чувашии

Традиции и культуру мордовского народа отлично знают и взрослые, и юные жители Порецкого района.