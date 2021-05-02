Грант на керешу

В Ульяновске определились победители конкурсного отбора социально-ориентированных НКО, реализующих проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Организациям, представившим лучшие проекты, из городского бюджета будет выделено в общей сложности два миллиона рублей. Среди победителей грантового конкурса — и Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия, представившая проект «Традиционная чувашская национальная борьба на поясах «Керешу».

Надо отметить, этот национальный вид спорта в Ульяновской области очень популярен. Здесь регулярно организуют турнир по керешу, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел Ульяновской области майора милиции Виктора Рахманова, лейтенантов милиции Ивана Игнатьева и Евгения Левендеева, погибших при исполнении служебных обязанностей. Помимо хозяев соревнований на этот турнир регулярно приезжают борцы из Чувашии, Татарстана, Самарской, Пензенской областей. Спорстменов из многих регионов страны собирают и всероссийские соревнования по спортивной чувашской национальной борьбе на поясах, проводящиеся на призы Героя России, военного летчика Юрия Недвига. И чаще всего в этих двух турнирах побеждают ульяновские мастера керешу.