Грант на керешу

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Ульяновске определились победители конкурсного отбора социально-ориентированных НКО, реализующих проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
Организациям, представившим лучшие проекты, из городского бюджета будет выделено в общей сложности два миллиона рублей. Среди победителей грантового конкурса — и Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия, представившая проект «Традиционная чувашская национальная борьба на поясах «Керешу».
Надо отметить, этот национальный вид спорта в Ульяновской области очень популярен. Здесь регулярно организуют турнир по керешу, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел Ульяновской области майора милиции Виктора Рахманова, лейтенантов милиции Ивана Игнатьева и Евгения Левендеева, погибших при исполнении служебных обязанностей. Помимо хозяев соревнований на этот турнир регулярно приезжают борцы из Чувашии, Татарстана, Самарской, Пензенской областей. Спорстменов из многих регионов страны собирают и всероссийские соревнования по спортивной чувашской национальной борьбе на поясах, проводящиеся на призы Героя России, военного летчика Юрия Недвига. И чаще всего в этих двух турнирах побеждают ульяновские мастера керешу.

Опубликовано: 18 мая 2021 г.


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