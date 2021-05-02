Воплотить идеи молодым талантам поможет грант

Детская музыкальная школа № 3 города Чебоксары в очередной раз удостоилась победы в конкурсе социальных и культурных проектов на гранты ПАО «Лукойл».

Участие в грантовых конкурсах — отличное подспорье для развития творческих коллективов и солидная поддержка их проектов и инициатив. В этом третья музыкальная школа убеждается уже не в первый раз. Так в прошлом году она разработала проект, посвященный развитию и популяризации чувашского традиционного танца. Напомним, что в ЧДМШ № 3 помимо традиционных инструментального, оркестрового и хорового отделений, существует также хореографическое отделение. Оно было открыто в 2002 году и сегодня является самым многочисленным и динамично развивающимся направлением учреждения.

К слову, в копилке учащихся и преподавателей отделения немало наград международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских, городских конкурсов и фестивалей.

Вот и идея популяризации чувашского танца нашла отклик среди многих деятелей культуры республики, и школа получила грант от «Лукойла» в размере 100 тыс. рублей на реализацию своей инициативы. В рамках проекта под названием «Традиционный чувашский танец в пространстве времени: проблемы возрождения, этнической идентификации, реконструкции и интерпретации» на базе хореографического отделения музыкальной школы состоялся Межрегиональный очно-заочный фестиваль-конкурс «Чувашский танец-2020». По словам организаторов, мероприятие прошло ярко, юные таланты благодаря своим наставникам смогли передать богатство и разнообразие народного танца, показать его пластичность и красоту.

Кстати, профессиональный танцор знает, что залог успешного исполнения танца состоит в том числе и в правильно подобранной обуви — чтобы безопасно и легко делать повороты, кручения, плавно скользить по паркету. Именно благодаря грантовой поддержке музыкальная школа № 3 также в рамках проекта смогла закупить для воспитанников хореографического отделения специализированную обувь. Обновки пришлись по душе юным танцорам. «Мы теперь всех перетанцуем!» — примерив танцевальные туфельки, пообещали ребята.

Богдана Дойникова

Фото ЧДМШ № 3

В новых танцевальных туфельках, приобретенных музыкальной школой на грантовые средства, воспитанницы хореографического отделения ЧДМШ № 3 намерены покорять творческий Олимп.