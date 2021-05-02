На олимпиаде по физкультуре — два победителя и призер

На базе Курского государственного университета прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».

География соревнований была обширная — 273 участника из 73 регионов России. Чувашию представляла команда из четырех одиннадцатиклассников: Татьяна Елисеева (Карабай-Шемуршинская школа), Екатерина Иванова (гимназия № 6 г. Новочебоксарска), Денис Матюшкин (Первомайская школа Батыревского района) и Леонид Яшин (Кильдюшевская школа Яльчикского района). Во время соревнований, сообщили в Минобразования Чувашии, ребята не только принимали участие в теоретическом и практическом турах олимпиады, но и познакомились со столицей соловьиного края в яркой и насыщенной культурно-досуговой программе.

А в ходе церемонии закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре стало известно — в числе победителей сразу два представителя Чувашии — Татьяна Елисеева и Екатерина Иванова, а Денис Матюшкин стал призером.

ЦИФРА По результатам заключительных этапов Всероссийских олимпиад школьников по всем общеобразовательным предметам трое ребят из Чувашии стали их победителями (двое по физической культуре и один по русскому языку), а 17 — призерами.