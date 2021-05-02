Объем депозитов на душу населения в Чувашии составил 129 тыс. рублей

В целом по стране данный показатель на 1 марта превысил 240 тыс. рублей, сообщает РИА Рейтинг. Наиболее высокий он в Москве — почти 967,7 тыс. рублей. Самый низкий объем накоплений — в Чеченской Республике — 11,8 тыс. рублей. Чувашия опережает такие субъекты ПФО, как Саратовская, Ульяновская, Кировская области, Удмуртская Республика, Республика Мордовия. Доля валютных депозитов в общем объеме вкладов у нас составляет всего лишь 7,3% против 20,7% в среднем по стране. Но и тут республика опережает, к примеру, Ульяновскую и Кировскую области.