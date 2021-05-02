В Чувашии впервые с концертом выступил Валерий Гергиев

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня, 10 мая, по приглашению Главы Чувашии Олега Николаева на сцене Чувашского театра оперы и балета в Чебоксарах впервые выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Музыканты дали концерт в рамках юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля, с которым сейчас артисты гастролируют по регионам России.

Пред выступлением художественный руководитель Мариинского театра встретился с Главой Чувашии Олег Николаевым, передает информагентство «Чувашинформ». Маэстро Гергиев рассказал, что в географии фестиваля Чебоксары появились не случайно. Валерий Гергиев поддержал предложение известного пианиста Даниила Трифонова, бабушка и дедушка которого живут в республике.

«23 апреля мы поездом ехали в Казань, и Даниил долго смотрел в окно, когда мы проезжали Чувашию. Оказывается, отец Даниила родился в Чебоксарах, здесь живут его бабушка и дедушка. Он не мог не сыграть в Чебоксарах. К Чувашии у него особый интерес. Поэтому мне пришла такая идея — провести фестиваль здесь. Это так называемый экспромт. Надеюсь, это будет неплохим началом», — рассказал Валерий Гергиев.

Нынешний сезон Московского Пасхального фестиваля – двадцатый. География концертов в этом году расширилась. В программе – произведения Эдварда Грина, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича. Глава Чувашии подчеркнул, что для жителей региона выступление коллектива Мариинского театра – большое событие.

«На сцене театра оперы и балета уже прошло тридцать оперных фестивалей, двадцать пять балетных фестивалей. Ваш сегодняшний концерт зрители ждали, предложенные билеты были раскуплены за несколько часов. На фестивале и в зале есть и юные музыканты. Они вдохновятся, для них будет большим стимулом дальше трудиться», — сказал Олег Николаев, отметив что между Чувашией и Мариинским театром можно наладить тесное сотрудничество. «Самое главное, чтобы сотрудничество было разнонаправленным. Мы сделаем все, чтобы и сегодняшнее событие имело продолжение», — подчеркнул руководитель республики.

Олег Николаев поблагодарил маэстро Валерия Гергиева за посещение Чувашии и за возможность соприкоснуться с богатейшим музыкальным наследием, которую музыканты подарили жителям республики.

Как сообщают в минкультуры Чувашии, на сцене Чувашского театра оперы и балета прозвучали Сюита «Из времён Хольберга» Э. Грига, Серенада для струнного оркестра до мажор П. Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор Д. Шостаковича. Также Даниил Трифонов сыграл на бис Сонату ля мажор И. К. Баха и Сарказм №3 С. Прокофьева.

 

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 10 мая 2021 г.


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