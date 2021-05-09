Поезд с двухэтажными вагонами прибыл в Чебоксары

Состав состоит из 12 купейных и 2 сидячих вагонов. Двухэтажные вагоны сменили одноэтажные на паре поездов 72/71 «Москва – Чебоксары – Москва». Расписание не изменилось, но с 29 мая у двухэтажного поезда произойдет изменение – он будет выезжать из Москвы в 00:10 (а не в 23:59), время прибытия останется прежним – в 13:28.

Стоит отметить, что у этих поездов нет плацкартных вагонов – только купе и сидячие (люкс). Но при этом вагоны в них оснащены экологически чистыми туалетами, системами поддержания микроклимата и мультимедиа. В купе есть розетки для зарядки гаджетов и usb-порты. В поезде также есть специальные вагоны для маломобильных пассажиров.

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