В Чебоксарах прошел парад Победы

В торжественном мероприятии, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принял участие Глава республики Олег Николаев.

«Дорогие земляки, уважаемые жители Чувашии! Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Благодаря вашему мужеству, упорству и героизму мы сегодня 76-й раз отмечаем День Победы — праздник, объединяющий всех нас. До Дня Победы было 1418 дней тяжелых боев, сражений. Они олицетворяют героизм народов Советского Союза. В составе многонационального войска были и наши земляки. Более 208 тысяч уроженцев Чувашии ушли на фронт защищать Отчизну. Около половины из них не вернулись. Более 70 человек стали героями Советского Союза. Это все говорит о том, что жители Чувашии внесли огромный вклад в великую Победу. Мы благодарны массовому героизму, который является удивительной составляющей тех времен. И в тылу кипела работа, и она была не менее важна. Помимо заводов, которые строились и переходили на выпуск продукции для фронта, шла работа на полях. Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей — это тоже показатель героизма и проявления любви к Родине», — поздравил руководитель региона участников торжественного митинга и всех жителей региона с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

После поздравительной речи Олега Николаева выступили почетный гражданин города Чебоксары Иван Долгушин и учащиеся средней общеобразовательной школы № 59 города Чебоксары. Далее под марши военно-духового оркестра состоялось торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники.

После завершения парада Глава республики Олег Николаев присоединился к участникам колонны «Герои трудового фронта», которая призвана увековечить подвиг тружеников тыла и строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и в нынешнем году была организована впервые. В составе колонны руководитель республики прошел вместе с членами поисковых отрядов Чувашии. В руках Олег Николаев держал портрет своей бабушки Анны Афанасьевны Николаевой.

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