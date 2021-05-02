Глава Чувашии возложил цветы к монументу Воинской Славы

Торжественная церемония, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в мемориальном комплексе «Победа» в городе Чебоксары. В возложении венков и цветов участвовали и депутаты Государственной Думы России Анатолий Аксаков, Леонид Черкесов, Николай Малов и Игорь Моляков. Также в церемонии приняли участие Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова, члены Кабинета Министров республики, Герой России Евгений Борисов, ветераны боевых действий в Афганистане, участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе, учащиеся-кадеты. Олег Николаев также возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, и монументу воинам, погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе.

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