Олег Николаев поздравил с Днем радио

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Свой профессиональный праздник работники и ветераны отрасли связи, электронных средств массовой информации отмечают 7 мая. Эта сфера объединяют профессионалов, по-настоящему увлеченных своим делом, говорится в поздравлении, размещенном на сайте Администрации Главы Чувашии.
Талантливые журналисты оперативно и достоверно информируют своих зрителей и слушателей о наиболее важных событиях, поднимают острые и волнующие проблемы в программах, выстраивают живой диалог с людьми. «Убежден, что ускоренное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни позволит Чувашии сделать качественный рывок вперед, существенно повысить уровень жизни населения. Именно на это направлены наши усилия»,- подчеркивает Глава. И выражает глубокую признательность работникам и ветеранам отраслей за ответственный творческий подход к работе.

Опубликовано: 7 мая 2021 г.


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