На Красной площади открылась фотовыставка, посвященная подвигу строителей Сурского рубежа

Материалы для выставки подготовили сотрудники Чувашского госуниверситета, а одним из почетных гостей на открытии стал участник тех событий Нил Морозов

19 плакатов на главной площади города вместили хронику трех тяжелых месяцев. Здесь представлены архивные документы — постановления о начале строительства рубежей, письма с просьбой обеспечить рабочих теплой одеждой, исторические фотографии, редкие малоизвестные факты и воспоминания самих участников строительства, а также кадры с реконструкции событий.

Информация к выставкам, фото, документы и воспоминания участников собраны сотрудниками Чувашского государственного университета. Благодаря поддержке Главы Чувашской Республики Олега Николаева, выставка стала доступна всем жителям республики. Формат просветительских тематических выставок предложил ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова, руководитель партийного проекта «Историческая память» Андрей Александров. С марта 2021 года уже организовано 14 мобильных выставок «Строители безмолвных рубежей» в общеобразовательных, художественных, музыкальных школах, библиотеках и вузах города.

«80 лет с начала возведения рубежей, 380 км, почти 5 миллионов кубометров выкопанной земли, более 170 тысяч рабочих – эти цифры превращаются в памятник вечному подвигу простых людей, мужчин, женщин, подростков, по призыву Родины вставших плечом к плечу и совершивших почти невозможное. Мы создавали выставку с чувством глубокой благодарности и надеждой, что она будет полезна каждому и поможет лучше узнать о трудовом подвиге наших земляков», — отметил на открытии выставки Андрей Александров.

На открытии выставки почетные гости рассказывали о своем опыте общения с участниками строительства рубежей. Многие семьи затронуло это событие, разные воспоминания остались в памяти, но любое прикосновение к истории, которая столько лет была недоступна, дает современному поколению возможность узнать о героических поступках своих близких в тылу в далекие военные годы.

“Хочется, чтобы в сердце каждого из нас поселилась капелька благодарности и признательности бабушкам и прабабушкам за совершенные ими на этих рубежах трудовые подвиги, — сказала Наталья Николаева, председатель «Союза женщин Чувашии». — По архивным данным, наша республика отличалась большим количеством людей, которые выходили на работы”.

На открытии выставки в качестве почетного гостя присутствовал участник строительства Сурского рубежа, ветеран Великой Отечественной войны Нил Гаврилович Морозов. Он поделился своими воспоминаниями о том периоде и пожелал всем мирного неба.

После разрезания ленточки участники открытия ознакомились с выставочными стендами.