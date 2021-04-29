Праздник весны, туда и… спорта

Традиционные шествия в честь 1 Мая в столице Чувашии Чебоксарах и других городах республики были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако праздник отметился спортивными мероприятиями.

В Канаше на стадионе «Локомотив» прошла 62-ая легкоатлетическая эстафета на призы газет «Канаш» и «Канаш ен». Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти члена Союза журналистов России Александра Владимирова.

Среди 108 команд, собравших 453 участника, разыграно 14 комплектов медалей. Состоялись забеги для ветеранов спорта, работников предприятий и организаций, школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений города Канаша и Канашского района.

А в Вурнарском районе состоялся турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы генерального директора АО «Порт Коломна» Владимира Алексеева,. Открывая эти состязания в физкультурно-спортивном комплексе «Рассвет» поселка Вурнары, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр образования и молодежной политики Алла Салаева подчеркнула, что турнир посвящен 76-й годовщине Великой Победы и поведала историю одного солдата, имеющую самое непосредственное отношение к турниру.

Уроженец Урмарского района Валентин Николаев был призван в действующую армию в 1942 году 19-летним юношей. Прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга, получил четыре ранения, был награжден двумя медалями «За отвагу». К солдатскому ордену Славы III степени его представили за подвиг, совершенный 7 апреля 1945 года, но награду боец не получил, так как находился в госпитале. Спустя 75 лет внук красноармейца Александр Алексеев, изучая архивные документы, обнаружил, что награда не нашла своего адресата, такое случалось в военное лихолетье.

В декабре прошлого года историческая справедливость была восстановлена: Президент России Владимир Путин подписал удостоверение к ордену рядового Николаева. К сожалению, награда не застала нашего земляка в живых. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Алла Салаева вручила орден дочери героя – Валентине Алексеевой, являющаяся супругой Владимира Алексеева, на призы которого уже во второй раз проходит этот турнир.