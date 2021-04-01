Энергетики Чувашии присоединились к донорской акции «Т Плюс» — «Мы с тобой одной крови»

Более 27 литров крови сдали сотрудники «Т Плюс» в Чувашии в рамках корпоративной донорской акции «Мы с тобой одной крови».

Мероприятие прошло на территории Чебоксарской ТЭЦ-2. Его участниками стали работники станции, Новочебоксарской ТЭЦ-3, тепловых сетей, ремонтной службы и аппарата управления филиала Марий Эл и Чувашии, а также компаний «Энергоремонт Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Из 72 заявившихся медиками было допущено 60 человек. Большая часть из них сдают кровь регулярно, несколько человек прошли процедуру впервые. Далее она будет переработана на республиканской станции переливания крови, после чего ее направят в лечебные учреждения региона. В прошлом году в Марий Эл и Чувашии свой вклад в спасение жизней 100 энергетиков, сдавших свыше 46 литров крови.

Проведение дней донора для энергетиков — добрая традиция, ставшая частью корпоративной культуры компании. По состоянию на апрель 2021 года в акции «Мы с тобой одной крови» принял участие 251 сотрудник компании из 6 городов России, которые сдали 118 литров крови.

Напомним, что акция «Т Плюс» стартовала в апреле 2020 года.