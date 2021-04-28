Учить поведению на дорогах начнут в роддомах и продолжат в детских садах и школах

ПДД с пеленок

Сразу два крупных федеральных просветительских проекта, направленные на повышение безопасности детей на дорогах, во вторник стартовали в Чувашии. Первый — образовательная программа «Детство без опасности» — предназначен для родителей. На тренингах в перинатальных центрах и родильных домах будущим мамам рассказывают и показывают, как правильно перевозить малышей в автомобиле. Второй — для детей: от дошкольников до старшеклассников. В открывшемся на базе республиканского института образования первом в Чувашии центре профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» детсадовцы и школьники будут изучать правила дорожного движения и нормы поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным дорожным ситуациям.

В первую поездку — в автолюльке

Что надежнее при поездке в машине — мамины руки или ремни безопасности? К счастью, слушательницы школы матерей Президентского перинатального центра в Чебоксарах, отвечая на этот вопрос, были единодушны — конечно, специальное удерживающее устройство. В семье Яковлевых, например, хоть первенца и ожидают в конце мая, уже подготовились к первой поездке из роддома — купили автолюльку. А в семье Павловых, где совсем скоро появится второй ребенок, автолюлька и автокресло перейдут по наследству от старшей дочери. «Даже мысли такой не возникает: поехать, не пристегнув ребенка… Для нас перевозить дочку в автокресле, а не на руках — это норма, — говорит мама Людмила. — Да и сама она уже знает, что надо сесть в кресло, пристегнуться. Даже если едем куда-то на такси, всегда вызываем машину с автокреслом».

КСТАТИ Как правильно переходить дорогу с коляской Перед переходом дороги рекомендуется держать коляску справа от себя — это самый безопасный способ пересекать дорогу. Только в этом случае при возникновении непредвиденной ситуации можно будет отдернуть коляску назад либо толкнуть ее вперед.

Однако, как свидетельствует статистика ГИБДД, не все мамы и папы такие же сознательные. Нередки случаи, когда из роддома малышей в конвертиках везут домой прямо на руках, детей постарше могут и вовсе не пристегивать, ссылаясь на то, что ехать недалеко, или просто накидывают ремешки при виде сотрудников ДПС… Только за последние пять лет, по словам начальника Управления ГИБДД МВД по Чувашии полковника полиции Владимира Романова, в республике погибли в ДТП 58 детей, 23 из них были пассажирами.

«Примеров очень много. Они всегда оставляют в сердце след. Я всегда говорю личному составу: если сегодня спасли чью-то жизнь — значит, прожили этот день не зря. Поменьше бы таких ДТП», — заметил он. А министр здравоохранения республики Владимир Степанов констатировал такой факт: в половине случаев дети погибают от внешних причин, чаще всего — именно в ДТП. Ежегодно они уносят около десятка маленьких жизней.

«Перевоспитать» родителей призвана федеральная программа «Детство без опасности». Вот уже три года она реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в перинатальных центрах и роддомах в различных регионах страны, а с этого года — и в Чувашии, на базе Президентского перинатального центра. На специальных тренингах родительниц обучают правилам перевозки детей в автомобиле, объясняют, как выбирать и правильно пользоваться детскими удерживающими устройствами, говорят о соблюдении «детского» режима на дороге, о переходе дороги с коляской и других важных вещах. Занятия проводят прошедшие специальную подготовку медработники Президентского перинатального центра.

«Основная цель проекта — снизить детскую смертность на дорогах, — отметил генеральный директор московского экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. — На тренингах родителей будут вовлекать, а не назидать. Не так давно Президент страны в Послании Федеральному Собранию ключевой целью обозначил сохранение населения. Думаю, этот проект — важный элемент в этом, ведь после тренинга будущие родители начинают по-другому относиться к вопросам безопасности».

В Президентском перинатальном центре отметили, что на тренингах проекта «Детство без опасности» будут рады видеть не только мамочек, но и пап, а также бабушек и дедушек, которые тоже часто перевозят внуков и, бывает, пренебрегают элементарными правилами безопасности.

…В ДТП при ударе масса ребенка увеличивается в 30 раз, во время перевозки в салоне не должно быть незакрепленных предметов, под запретом даже детские пластиковые игрушки, которые при столкновении могут нанести серьезную травму, на одежде малыша не должно быть кнопок. Об этих важных вещах, которым, по сути, нигде не учат, будущие мамы узнали на первом занятии тренинга «Детство без опасности». Как отметила врач-психотерапевт Президентского перинатального центра Людмила Емешева, открытием для многих родительниц стала и информация о том, что автолюльку необходимо устанавливать поперек заднего сидения автомобиля. Многие мамы-водители, как оказалось, делают это неправильно, устанавливая перевозку на переднее сидение. От теории перешли к практике: на занятии мамочки учились сажать куклу-грудничка в настоящую автолюльку, куклу «постарше» — в автокресло.

ВЛАДИМИР РОМАНОВ,

начальник Управления ГИБДД МВД по Чувашии: — Перевозка детей в специальном удерживающем устройстве — вопрос ответственности каждого человека. Мы все думаем, когда садимся в машину, — со мной такое не случится. Дай-то Бог! Вот что говорит статистика: за этот год инспекторами ДПС уже выявлено более одной тысячи правонарушений, связанных с перевозкой детей. Мы будем взаимодействовать с перинатальными центрами и роддомами — для профилактики будем проверять, как перевозят детей после выписки. Штраф за перевозку без детских удерживающих устройств сегодня составляет 3 тысячи рублей, примерно столько же, сколько и само кресло.

Не просто игра

Велосипеды, самокаты, столы-макеты с дорожной разметкой, радиоуправляемые машины, интерактивный руль, модель автобусной остановки и даже настоящий светофор — это лишь малая часть содержимого безвозмездно поступившей на днях в Чувашию уникальной мобильной «Лаборатории безопасности».

Республика стала 63-м регионом страны, где при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Министерства просвещения России заработала площадка по обучению детей безопасности дорожного движения. Она расположилась на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Чувашском республиканском институте образования. Там открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С его работой ознакомился Глава Чувашии Олег Николаев.

«Лаборатория безопасности» — это целый комплекс обучающих возможностей по профилактике ПДД, в который входит еще и укомплектованный всем необходимым микроавтобус «Форд». На его борту — демонстрационные стенды, элементы улично-дорожной сети, модели автобусной остановки и самого автобуса. Автогородок на колесах легко может отправиться в любую точку республики для обучения ПДД детей всех возрастов. При этом сам ярко-оранжевый автобус — тоже активный элемент обучения: с его помощью, к примеру, ребятам демонстрируют зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства, а родителям показывают, как фиксировать маленького пассажира в автокресле.

Как отмечают в экспертном центре «Движение без опасности», все элементы мобильного автогородка — не какие-то оторванные от жизни, а то, с чем маленькие участники дорожного движения встречаются на дороге каждый день. В игровой форме детям рассказывают, как вести себя в той или иной дорожной ситуации — как пешеходу, пассажиру или водителю двухколесного транспорта: велосипеда или самоката. Эта часть «Лаборатории безопасности», по наблюдениям педагогов, больше всего привлекает ребятишек. Тем более что внутри оранжевого автобуса имеется сразу несколько велосипедов и самокатов. На практике юным велосипедистам рассказывают не только о ПДД, но и уделяют особое внимание защитной экипировке — при покупке велосипеда или самоката родители часто забывают о шлемах, наколенниках и другой «защите».

В зависимости от возраста программа обучающего комплекса тоже «взрослеет» — есть темы по оказанию первой помощи, тренировка на автосимуляторах, как в настоящей автошколе, и даже занятия, посвященные автострахованию. Подготовку будут вести педагоги дополнительного образования, прошедшие специальное обучение.

Глава республики Олег Николаев, ознакомившись с мобильной автоплощадкой, отметил, что она позволит повысить качество обу-чения детей правилам безопасного поведения на дороге. «Теоретические знания, сопровождаемые наглядным материалом, совсем иначе воспринимаются детьми и лучше запоминаются. Лаборатория позволяет обучать детей разных возрастов и закреплять знания через мультимедийные способы и практический показ конкретных ситуаций на дороге, — подчеркнул он. — То, что Чувашия получила такую передвижную лабораторию, автоматически позволяет обучать детей вне зависимости от места их проживания».

Первый выезд мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности» планируется в июне в Мариинско-Посадский район. Там, в лагере «Белые камни», пройдут обучение участники профильной смены «Юные инспекторы движения».

Фото Максима Васильева

Программа «Лаборатории безопасности» рассчитана на детей всех возрастов, а также педагогов и родителей.