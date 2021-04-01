27 апреля — День российского парламентаризма

Уважаемые депутаты всех уровней, жители республики!

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

27 апреля 115 лет назад начала работу Государственная дума Российской империи, которая стала фундаментом создания устойчивой, эффективно работающей структуры парламентских органов в стране.

Исторические традиции и наработанный опыт парламентской работы сегодня служат основой для дальнейшего развития демократии и народовластия. И успех здесь во многом зависит от консолидации разных политических сил, грамотных, продуманных и выверенных законов, чуткого отношения к проблемам и чаяниям людей.

Убежден, что эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти будет способствовать стабильному развитию региона.

Желаю депутатам всех уровней дальнейших успехов в правотворческой деятельности, здоровья, благополучия и счастья.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев