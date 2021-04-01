Конкуренты в суде спорили за этикетку. Антимонопольная служба поддержала правого

Сфера деятельности Управления федеральной антимонопольной службы по Чувашии достаточно многогранна, и все направления работы важны, поскольку напрямую касаются соблюдения законов органами власти различного уровня, взаимоотношений хозяйствующих субъектов, которых мирит или ссорит закон о защите конкуренции.

И тут арбитром выступает антимонопольная служба, пресекающая недобросовестную конкуренцию. Хотя путь к окончательному результату в таких делах порой бывает долгим. К примеру, только в нынешнем апреле поставлена точка в споре между ООО «Спиртовой завод «Ядринский» и ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод», начавшемся в ноябре 2019 года. Тогда УФАС признало, что спиртовой завод нарушил закон о защите конкуренции — общество незаконно выпускало спиртной напиток с изображением здания заводоуправления ликеро-водочного завода на этикетке. И в июле прошлого года своим постановлением оштрафовало нарушителя на 1,3 млн рублей.

Завод «Ядринский» не смирился ни с тем, что его отнесли в разряд недобросовестных конкурентов, ни с наложенным штрафом. Там настаивали, что это чебоксарский ликеро-водочный завод изготовляет и распространяет свою продукцию с этикеткой, имитирующей этикетку, права на которую принадлежат спиртовому заводу. Разумеется, приводили доводы в свою пользу. Но аргументы его конкурента оказались сильнее. В итоге Арбитражный суд Чувашии, а недавно и Первый арбитражный апелляционный суд, изучив обстоятельства дела, признали законность постановления чувашского УФАС о наложении административного штрафа за недобросовестную конкуренцию на ООО, затеявшее судебную тяжбу.

Это дело приводилось в качестве примера на пресс-конференции, которую провел руководитель УФАС Валерий Котеев, рассказав об итогах работы за первый квартал нынешнего года. Кстати, за этот период антимонопольная служба рассмотрела 167 заявлений по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но зато в их числе в четыре раза увеличилось количество обращений, связанных с недобросовестной конкуренцией. Из общего количества заявлений в 156 случаях управление отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

За три месяца возбуждено 23 административных дела, по 20 из них уже есть постановления о наложении административных штрафов. Общая штрафная сумма в сфере контроля антимонопольного законодательства составила 609 тысяч рублей, из них 189 тысяч наложены на должностных лиц органов власти.

С 2016 года для антимонопольной службы существенно расширен институт предупреждений и предостережений о недобросовестной конкуренции, других формах злоупотребления доминирующим положением и на действия органов власти.

К примеру, администрации города Шумерли на основании информации межрайонной прокуратуры было выдано предупреждение о прекращении до 17 мая этого года действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции. Администрация разместила в газете извещение о проведении торгов, связанных с продажей семи земельных участков, без указания обязательной информации, например, о «шаге» аукциона, начальной цене. И теперь она, согласно предупреждению, должна в обозначенный срок вернуть эти участки в муниципальную казну.

В марте комиссия УФАС на основании материалов прокуратуры выдала предупреждение администрации Мариинско-Посадского городского поселения, которая незаконно наделила индивидуального предпринимателя статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела. Ей в установленный срок велено расторгнуть договор с предпринимателем на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

Контроль в сфере закупок — одно из приоритетных направлений в деятельности УФАС. В первом квартале управлением рассмотрено 78 жалоб участников закупки на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной или котировочной комиссий. В первом квартале УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения о 20 участниках размещения заказа: трое из них уклонились от заключения контракта, у остальных контракты расторгнуты по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

К примеру, в этом году комиссия УФАС на два года включила в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения об ООО «МАХАОН» (г. Екатеринбург), а также о директоре и учредителе этого общества. В декабре прошлого года Республиканская клиническая больница заключила с этой фирмой-победителем электронного аукциона контракт на поставку одноразовых медицинских инструментов для хирургических вмешательств. Однако общество в установленные сроки не поставило товар в полном объеме. Поэтому в феврале нынешнего года больница приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Всего на сегодняшний день в реестре числятся 188 недобросовестных поставщиков.

Управление за первые три месяца года возбудило 11 дел по признакам нарушения закона о рекламе. Есть история, весьма любопытная для всех, кто сталкивается с оформлением кредитов. В феврале прошлого года Газпромбанк (г. Москва) разместил на щитовых рекламных конструкциях в Чебоксарах информацию о предоставлении кредита. При этом условия выдачи кредита и процентных ставок по нему были выполнены мелким шрифтом, а это нарушение законодательства о рекламе, посчитали в УФАС в марте того же года.

К такому же выводу пришли Арбитражный суд Волго-Вятского округа, а ранее Первый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Чувашии. Как видим, рекламодатель отстаивал свои интересы активно. По мнению истца, шрифт, который потребитель с нормальным зрением может различить с расстояния 50 метров, не является мелким шрифтом. Однако, по мнению судов, «факт введения потребителей в заблуждение не требует особой процедуры доказывания». На момент рассмотрения дела распространение ненадлежащей рекламы прекращено. Это уже не первое дело в отношении банка, сообщили в УФАС. За аналогичное нарушение в 2019 году он был оштрафован на 100 тысяч рублей. «За последний факт несоблюдения законодательства о рекламе Газпромбанк оштрафован на 300 тысяч рублей», — уточнила детали дела начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.

СПРАВКА «СЧ» Сфера деятельности УФАС — антимонопольное регулирование, контроль естественных монополий, жилищно-коммунальное хозяйство, контроль проведения торгов, контроль органов власти, финансовые рынки, транспорт и связь, топливный рынок, розничная торговля, контроль госзакупок, рекламы и недобросовестной конкуренции.