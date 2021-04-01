Диаскинтест помог выявить туберкулез у 26 чебоксарских детей

«Белая ромашка» спасает жизни

Во время вспышки Ковид-19 мы ничего не слышали о гриппе и других вирусных заболеваниях: новый возбудитель вытеснил их своей агрессией. Но с бактериальными инфекциями он конкурировать не может, и медики боялись их роста. Тем более что туберкулез стоит в этом ряду особняком, он опасен тем, что его симптомы появляются, когда болезнь уже запущена.

Самое главное оружие против палочки Коха — это регулярное обследование, чтобы выявить ее присутствие в организме на самых ранних стадиях, пока она не нанесла серьезный ущерб здоровью. Не зря туберкулез сравнивают с пожаром: один очаг возгорания потушить можно достаточно быстро, а когда их несколько — потребуется много сил, и не всегда борьба бывает успешной.

Акция «Белая ромашка» как раз для тех, кому в будничной суете сложно выбраться для обследования в поликлинику: во-первых, мы вспоминаем об опасности, во-вторых, зачастую мобильные кабинеты работают рядом с домом, в-третьих, не надо записываться заранее — просто пришел и обследовался.

Ежегодная акция проходила и в этом году с 23 марта по 20 апреля. Она только что закончилась, специалисты подводят ее итоги, но уже сейчас готовы некоторые результаты, о которых нам рассказала главный фтизиатр республики Жанна Еленкина.

Так, в Чебоксарах было обследовано 212 детей, часть из которых пришли в Республиканский противотуберкулезный диспансер по приглашению фтизиатра, потому что у них или их родственников уже были проблемы со здоровьем. Остальных привели ответственные родители. После обследования у каждого восьмого из них был положительный анализ на диаскинтест.

Трое детей поставлены на диспансерный учет — они умудрились перенести туберкулез грудных лимфоузлов и выздороветь без лечения. Сильный иммунитет справился с болезнью самостоятельно, но остаточные явления все-таки никуда не делись. Еще трех ребятишек сразу пришлось положить в больницу на лечение: возбудитель туберкулеза поселился у одного в легких, у другого в почках, а у третьего — в лимфоузлах. Диаскинтест, который выявляет присутствие возбудителя в организме, оказался на высоте. Тест у ребенка с туберкулезом легких был положительным, но цифровая флюорография не помогла выявить очаг заболевания. И только компьютерная томография обнаружила место, где спряталась инфекция.

Еще двадцать детей легли на обследование, чтобы обнаружить, где тонкое место. Коварный туберкулез может поселиться не только в легких, но и в почках, брюшине, половых органах — одним словом, в любой части тела, кроме волос и ногтей. И найти его не всегда легко. Но если диаскинтест положительный, то надежды родителей, что причина просто в аллергичности ребенка, как правило, не сбываются. Положительный результат анализа в большинстве случаев выявляет начало заболевания. В этом году акция «Белая ромашка» помогла выявить заболевание на ранней стадии у 26 чебоксарских детей.

Не надо думать, что те, кто болеет туберкулезом — обязательно асоциальные личности, или заболевшие дети растут в неблагополучных семьях. В списке пациентов — инженеры и бизнесмены, руководители и обычные служащие. И соответственно дети из таких же семей. Инфекция не щадит никого — это как лотерея. Поэтому отказы от тестирования, волна которых опять нагнетается истеричными родителями, могут стать фатальными.

Фото i.shtleneao.ru

Полностью нельзя защититься от заболевания туберкулезом, но уменьшить риск заражения и развития тяжелых форм поможет вакцина БЦЖ и здоровый образ жизни.