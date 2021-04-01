Двое мужчин погибли в пожаре на даче

Два человека стали жертвами пожара в садоводческом товариществе «ДОСААФ», что в Московском районе Чебоксар. ЧП случилось ночью 25 апреля, загорелась деревянная дача на одном из садовых участков. В ходе ликвидации пожара, сообщают в Управлении МЧС по Чувашии, спасатели обнаружили в домике тела двух мужчин. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. По данному факту в СУ СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших мужчин в возрасте 55 лет и 41 года, не имеется, сообщают в Следственном комитете.