Двое мужчин погибли в пожаре на даче

Два человека стали жертвами пожара в садоводческом товариществе «ДОСААФ», что в Московском районе Чебоксар. ЧП случилось ночью 25 апреля, загорелась деревянная дача на одном из садовых участков. В ходе ликвидации пожара, сообщают в Управлении МЧС по Чувашии, спасатели обнаружили в домике тела двух мужчин. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. По данному факту в СУ СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших мужчин в возрасте 55 лет и 41 года, не имеется, сообщают в Следственном комитете.
Опубликовано: 26 апреля 2021 г.
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