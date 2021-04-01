В Чувашии запускают проект «Детство без опасности»

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Со следующей недели в республике стартует федеральный образовательный проект «Детство без опасности», в ходе которого мамам расскажут о правилах перевозки в автомобиле юных пассажиров и детской безопасности на дорогах. Тренинги для родителей будут проходить на базе Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии. Сотрудники центра проведут занятия по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также расскажут мамам, как правильно переходить дорогу с коляской. Для наглядности на занятиях будет использовано специализированное демонстрационное оборудование.
Проект реализуется при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».

Опубликовано: 22 апреля 2021 г.


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