В Чувашии запускают проект «Детство без опасности»

Со следующей недели в республике стартует федеральный образовательный проект «Детство без опасности», в ходе которого мамам расскажут о правилах перевозки в автомобиле юных пассажиров и детской безопасности на дорогах. Тренинги для родителей будут проходить на базе Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии. Сотрудники центра проведут занятия по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также расскажут мамам, как правильно переходить дорогу с коляской. Для наглядности на занятиях будет использовано специализированное демонстрационное оборудование.

Проект реализуется при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».