В Чувашии завершились съемки короткометражной ленты «Три солнца»

Кино станет школьным уроком

Съемки этого фильма — явление вдвойне необычное оттого, что непосредственное участие в создании фильма приняли дети из нашей республики. От написания сценария и исполнения главных ролей до сбора средств на воплощение задумки авторов (школьники со всей республики продолжают собирать макулатуру, деньги от сдачи которой будут направлены на создание короткометражки).

А за несколько дней до старта съемок в Центре для одаренных детей «Эткер» прошел кастинг на главные роли, куда съехались дети и взрослые со всей Чувашии. Кинопробы проводили сценарист и режиссер фильма Елена Дубровская, а также творческая команда Центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Именно этот центр вместе с партией «Единая Россия» стали авторами масштабного проекта «Киноуроки в школах России», в рамках которого для школьников снимаются фильмы о нравственных понятиях — например, ответственности, чести или, как в фильме «Три солнца», об уважении.

Главный герой будущей ленты — мальчик Егор, который живет сам по себе, не уважая ни родителей, ни учителей. Как важно думать и об окружающих тебя людях, парнишка понимает благодаря деревенской девочке Малинке и ее корове, попавшим в неприятную ситуацию. Роли этих героев и стали самыми востребованными среди потенциальных актеров.

Всех претендентов организаторы, как на серьезном кастинге, фотографировали с их порядковым номером, чтобы не запутаться. «У тебя есть дома животные?», «А сколько тебе лет и какой у тебя рост?» — спрашивала режиссер у девчонок. Кому-то доставались комплименты, кому-то грустное: «Совсем не деревенская».

Тех же, кто четко подходил на роль Малинки, Елена Дубровская просила без всякой подготовки: «Плачь!» Среди «театральных» детей с подготовкой искала тех, кто сможет в кадре быть естественным.

На велосипеде приехал на отбор необычный претендент на роль деда Назара, Валерий. Обладатель длинных седых волос и бороды с проседью, он изготавливает обереги и не пользуется телефоном. Лет ему «без 937 тысяча», а по-участвовать в кастинге его побудила тема фильма — уважение.

Когда объявили итоги кастинга, выяснилось: главную героиню сыграет 10-летняя Ариадна Кротова из деревни Новые Мамеи Канашского района («бомба, а не девочка, красавица с национальными чертами», по выражению режиссера). В кино, по стечению обстоятельств, будет сниматься еще и корова школьницы.

Исполнителем роли Егора назначили 12-летнего ученика столичной школы № 59 Всеволода Ларина, а его «родителями» — актеров Русского драмтеатра Татьяну Володину и Сергея Куклина.

…После символического битья тарелки с названием фильма (а на ней — имена всех героев, включая собачку Кенди) творческая группа приступила к съемкам. Часть локаций была в Чебоксарах, часть — в деревне Новые Мамеи, еще часть, с архитектурой прежних лет и предметами быта в кадре, — в этнокомплексе Ясна.

Съемочный день начинался в шесть утра и заканчивался в восемь вечера. Несмотря на довольно плотный график, дети не уставали — во-первых, был интересен сам процесс («киношные» хлопушки, огромные камеры), а во-вторых, они выполняли завет режиссера — ложиться спать сразу по прибытии домой.

Короткометражка «Три солнца», снятая в Чувашии, будет показана во всех школах России 1 сентября на уроках мира. Такова традиция проекта «Киноуроки» — ленты не только снимаются, но и показываются школьникам и обсуждаются на классных часах.

Фото Максима Васильева

Почти голливудская история

Исполнителя роли Егора, пятиклассника Всеволода Ларина, режиссер увидела во время посещения школы № 59. Пригласила сначала на встречу, а затем и на съемочную площадку.

«Иногда сын спрашивал у нас, как попасть в кино, и вот его желание сбылось само собой! В тот день Всеволод позвонил из школы и попросил меня взять трубку с незнакомого номера, объяснил, что будет звонить режиссер. Конечно, мы с папой поддержали его желание!» — рассказала мама пятиклассника Алина. Кстати, в обычной жизни мальчишка далек от творчества, он занимается плаванием и горными лыжами.

…«Мама, послушай», — звучало в последний вечер перед съемками в доме Лариных. Несмотря на предстоящий ранний подъем, мальчишка вновь и вновь увлеченно повторял свои слова.

«Сын просто светится после съемок!» — отметила Алина, добавив, что теперь ему будет чуточку легче определиться с профессией. Хотя не так и важно, кем станет Всеволод, подчеркнула мама, главное, чтобы он вырос счастливым человеком.