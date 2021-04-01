В Чебоксарах работает форум «РЕЛАВЭКСПО—2021»

Цифровой аспект электроэнергетики

Нынешний традиционный сбор производителей и потребителей электротехнического оборудования в столице Чувашии шестой по счету. В нем участвуют более 900 специалистов из 293 компаний, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией релейной защиты и автоматики, систем управления технологическими процессами.

Форум заслужил признание в профессиональной среде специалистов всех субъектов отрасли. В его рамках проходят выставка современных образцов отраслевой продукции и научно-практическая конференция. Нынче главная ее тема — цифровая трансформация в электроэнергетике. Как отметил, открывая форум, Глава республики Олег Николаев, «цифровизация в целом открывает великолепные возможности во всех сферах. А в электроэнергетике — в особенности, поскольку она имеет колоссальное, важное значение для экономики». Он пожелал честной конкуренции производителям, а электротехнической отрасли страны в целом — эффективной конкуренции на мировых рынках. А работать есть над чем — это и технологии, и сервисы, а главное — люди, система подготовки специалистов.

СПРАВКА «СЧ» Форум проводится в соответствии с распоряжением Правительства России при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Организаторами выступают правительство Чувашии совместно с Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», НП «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике».

Форум посетил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Чувашия по достоинству считается центром релестроения страны, и проходящая выставка является очередным тому подтверждением, сказал он. К примеру, цифровые подстанции, выпускаемые в республике, сегодня обеспечивают питанием площадки инновационного центра «Сколково», работают на Ямале и во многих других регионах. Компании Чувашии участвуют в проектах национального масштаба, в частности, в создании систем автоматического управления для газовых турбин большой мощности. «Этот проект реализуется в рамках программы поддержки со стороны Минпромторга. Очень важная задача, и отрадно, что есть к кому обратиться, есть площади и компании, готовые приложить к этому свои компетенции, — подчеркнул Михаил Иванов. — В прошлом году предприятиям Чувашии была оказана поддержка в размере около 1 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2018 году. Это очень хороший знак и хорошая динамика».

МИХАИЛ ИВАНОВ, заместитель министра

промышленности и торговли РФ: «В Чувашии сегодня действительно сконцентрирован огромный потенциал отечественной электротехнической отрасли. Компании региона производят широкую номенклатуру систем автоматики, релейной защиты и автоматизации для объектов электросетевого комплекса, включая самые современные цифровые подстанции».

Электротехническая отрасль России развивается хорошими темпами — при емкости отечественного рынка этой продукции 190 млрд рублей в стране производится ее на 160 млрд рублей. С учетом экспорта это неплохой показатель. А доля отечественной электротехнической продукции на сегодня составляет порядка 80%, констатировал Михаил Игоревич.

Среди гостей форума — директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, заместитель главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский. Форум продлится до 23 апреля. В его программе — работа по секциям, молодежная конференция, расширенное техническое совещание со службами РЗА эксплуатирующих организаций энергетических компаний. Состоятся также экскурсии на электротехнические предприятия республики, в Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Центр кибербезо-пасности в энергетике, а также в учебные заведения по подготовке рабочих и инженерных кадров. Впервые на форуме в отдельной зоне будут представлены в действии цифровые решения защиты энергообъектов от основных российских производителей с возможностью самостоятельной их наладки профильными специалистами во взаимодействии с представителями компаний-разработчиков и производителей данного оборудования.

Фото Максима Васильева

«Нашим предприятиям выгодно искать точки соприкосновения, — считает Олег Николаев. — Потому что кроме внутренней конкуренции существует и международная, где компании могут выиграть только за счет объединения усилий».