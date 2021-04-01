«Лидеры России»: осталась неделя до окончания подачи заявок

Регистрации на конкурс пришли из всех 85 регионов страны

26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках заявочной кампании конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

«Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной капании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать, и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В ходе видеоинтервью участникам необходимо ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до 3 минут.

Следующий шаг после регистрации – это дистанционный этап. Здесь участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители четвертого конкурса «Лидеры России» получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Программа наставничества в четвертом конкурсе «Лидеры России» расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны.

Треки конкурса управленцев «Лидеры России» 2021-2022 гг.

1. «Государственное управление»

Цель трека «Государственное управление» – выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.

Наставники трека – известные государственные деятели России.

Требования к участникам:

● Гражданство РФ;

● Возраст до 55 лет;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет;

● Высшее образование.

Победители получат:

● Наставничество от известных государственных деятелей России;

● Стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ;

● Образовательные сертификаты.

2. «Бизнес и Промышленность»

Цель трека «Бизнес и промышленность» – выявить наиболее перспективные кадры в реальном секторе экономики.

Наставники трека – сильнейшие управленцы в области бизнеса и промышленности России.

Требования к участникам:

● Возраст до 55 лет;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет.

Победители получат:

● Наставничество от сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности России;

● Стажировки и вакансии в крупных компаниях и корпорациях;

● Образовательные сертификаты.

3. «Наука»

Цель трека «Наука» – сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие страны.

Наставники трека – члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций.

Требования к участникам:

● Гражданство РФ;

● Возраст до 55 лет;

● Высшее образование;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет;

● Опыт работы в сфере исследований и разработок;

● Наличие не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.

Победители получат:

● Образовательные программы от ведущих вузов и научных организаций для финалистов трека;

● Стажировки и вакансии в профильных министерствах, ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях;

● Членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию;

● Наставников из числа членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.

4. Трек «Здравоохранение»

Цель трека «Здравоохранение» – выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России. Сформировать состав государственного кадрового резерва для разных уровней должностей.

Наставники трека – лучшие специалисты России в области охраны здоровья.

Требования к участникам:

● Возраст до 55 лет;

● Наличие опыта управления в сфере здравоохранения не менее двух лет;

● Образование: высшее медицинское или в сфере организации здравоохранения.

Победители получат:

● Повышение квалификации в ведущих вузах страны;

● Наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья;

● Стажировки и вакансии в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

5. Трек «Информационные технологии»

Цель трека «Информационные технологии» – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий.

Наставники трека – лучшие в России представители сферы информационных технологий и инноваций.

Требования к участникам:

● Возраст до 55 лет;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет.

Победители получат:

● Наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России;

● Приглашение на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги.

Финалисты получат:

● Стажировки и вакансии в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах;

● Повышение квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации;

● Участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей (оплата проезда, проживание и участие во всех закрытых мероприятиях);

● Участие в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

6. Трек «Культура»

Цель трека «Культура» – выявить наиболее перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования.

Наставники трека – лучшие специалисты России в области культуры и искусства.

Требования к участникам:

● Возраст до 55 лет;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет;

● Высшее образование.

Победители получат:

● Наставничество от лучших специалистов России в области культуры;

● Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Минкультуры России и подведомственных ему учреждениях;

● Возможность занять высокие должности в Министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях;

● Сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях в сфере культуры.

7. Международный трек.

Цель «Международного трека» – сформировать единое информационное поле для выстраивания международных отношений, привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира.

Требования к участникам:

● Отсутствие российского гражданства;

● Возраст до 55 лет;

● Наличие управленческого опыта не менее двух лет.

Награда для победителей трека – возможность получить российское гражданство (при условии соблюдения требований российского законодательства).

Победители трека проходят в суперфинал конкурса и получают образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Награда для финалистов трека – возможность получить вид на жительство в Российской Федерации (при условии соблюдения требований российского законодательства).

8. Трек «Студенты».

Цель трека «Студенты» — выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом

Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» станут наставниками для студентов, показавших наилучший результат.

Требования к участникам:

● Возраст — от 18 до 25 лет (или не более 2х лет с момента получения первого высшего образования) или возраст от 26 и старше (в процессе получения первого высшего образования на программах бакалавриата, специалитета или закончили обучение не более двух лет назад);

● Студенты ссузов, вузов, магистранты, аспиранты и т.д.;

● Требования к управленческому опыту не предъявляются.

Победители получат:

● Стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях;

● Сертификаты на дополнительное образование;

● Возможность встречи победителей трека с наставниками конкурса «Лидеры России».

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Информационная справка:

Конкурс управленцев «Лидеры России»:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании (ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер-РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Роснефть», ПАО «Русгидро, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл»), а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть RT (Russia today), Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

В июле 2019 года Указом Президента РФ учрежден Наблюдательный Совет АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ. В его состав вошли заместитель Председателя Правительства РФ Т.А.Голикова; президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Г.О.Греф; первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко; заместитель министра финансов РФ М.М.Котюков; помощник Президента РФ А.А.Фурсенко; генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшева; руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Е.В.Шмелёва; генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» А.Г.Комиссаров.

24 марта 2021 года Указом Президента РФ в состав Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» вошли пять новых членов: руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев; министр просвещения РФ С.С.Кравцов; помощник Президента РФ М.С.Орешкин; министр науки и высшего образования РФ В.Н.Фальков; заместитель Председателя Правительства РФ Д.Н.Чернышенко.