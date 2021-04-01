21 апреля — День местного самоуправления

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые сотрудники и ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот праздник призван напомнить о том, насколько важен институт местного самоуправления в стране.

Сегодня открываются новые возможности для роста и развития территорий в рамках нацпроектов и программ, инициатив на региональном уровне. При этом от грамотных, продуманных решений, инициативности органов местного самоуправления, их умения слышать людей в значительной степени зависит, как будут обустраиваться муниципалитеты, совершенствоваться социальная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Убеждён, что благодаря профессионализму и ответственности сотрудников муниципальной службы муниципалитеты Чувашии будут развиваться и дальше. Вместе, слаженной командной работой мы сделаем нашу республику одним из самых успешных и привлекательных для жизни регионов России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.


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