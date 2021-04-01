К концу 2022 года в каждом населенном пункте Чувашии будет интернет

Сегодня высокоскоростным интернетом обеспечены все города Чувашии. Поступательно решается этот вопрос и в сельских районах.

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в ходе рабочей встречи с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» Иваном Зимой. «Мы поставили задачу до конца следующего года провести интернет в каждый населенный пункт республики», — подчеркнул он.

В ходе встречи, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, стороны рассмотрели ход реализации на территории республики федеральных проектов при участии ПАО «Ростелеком». Было отмечено, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», регионального проекта «Информационная инфраструктура» в Чувашии осуществляется подключение социально значимых объектов к сети интернет. В 2021 году в рамках государственного контракта планируется подключить 143 таких объекта. Это 103 фельдшерско-акушерских пункта, 30 образовательных организаций, 9 органов местного самоуправления и одна пожарная часть.

На сегодняшний день в 84 населенных пунктах Чувашии есть проблемы с доступом в интернет, сообщила руководитель Минцифры республики Кристина Майнина. В этом году за счет федеральной программы устранения цифрового неравенства 2.0 проблема будет решена в 28 из них. По остальным населенным пунктам ведется поиск наиболее эффективных путей решения. «Дальнейшая работа по устранению цифрового неравенства позитивно отразится на качестве жизни населения малых поселений, — считает Кристина Майнина. — Сельчане смогут пользоваться возможностями Единого портала госуслуг, сервисами телемедицины, совершать онлайн-покупки, дистанционно учиться…»

КСТАТИ Деловой форум в рамках Дня республики нынче будет посвящен теме цифровизации. Об этом Глава Чувашии сообщил на состоявшемся в начале апреля совещании с российскими сенаторами. «Это та тема, которая сегодня очень широко обсуждается и реализуется всеми регионами, — напомнил Олег Николаев. — При этом по отдельным направлениям мы в числе пилотных регионов».