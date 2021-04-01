«АККОНД» на «ПРОДЭКСПО-2021»: работа на пять с плюсом

Пять золотых медалей в конкурсе «Лучший продукт-2021», новые соглашения с российскими и зарубежными дистрибьюторами, заключение перспективных контрактов с ведущими ритейлерами страны — такими блистательными результатами ознаменовано завершение выставки «ПРОДЭКСПО-2021» в г. Москве для кондитерской фабрики «АККОНД».

С 12 по 16 апреля 2021 г. кондитерская фабрика «АККОНД» приняла участие в 28-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2021». Несмотря на действующие ограничения, 2020 год для предприятия оказался очень плодотворным: фабрика инвестировала многомиллионные средства в увеличение, модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей и выпустила более 60 интересных новинок в различных форматах.

По ежегодной традиции в рамках этого масштабного международного мероприятия на выставочном стенде были продемонстрированы хорошо известные бренды фабрики и ее последние разработки.

Стильная экспозиция продукции «АККОНД», привлекающая внимание участников и гостей выставки разнообразным диапазоном сладкой продукции, стала центром притяжения ключевых и потенциальных партнеров компании. В рамках выставки был проведен ряд деловых встреч с ведущими дистрибьюторами и ритейлерами страны, результатом которых стали новые контракты и соглашения.

Выставка «ПРОДЭКСПО» — это замечательная возможность наладить контакты не только в России, но и укрепить позиции на внешнем рынке. Продукцию «АККОНД» знают и любят более чем в 30 странах мира. В результате конструктивных переговоров были достигнуты договоренности с партнерами из Венгрии, Вьетнама, Турции, Палестины, стран ближнего зарубежья.

Ассортимент кондитерской продукции «АККОНД» регулярно пополняется новыми востребованными на рынке продуктами высокого качества в соответствии с трендами кондитерской отрасли. Гостям мероприятия были представлены последние разработки фабрики.

Особую оценку посетителей выставки заслужило печенье–сэндвич «ТРИО» с различными кремовыми начинками. Печенье со вкусом «пломбир» и «шоколадный брауни» уже хорошо знакомо потребителю, а теперь классическая серия «ТРИО» дополнена широкой гаммой вкусовых сочетаний — капучино, арахисовая паста, карамелизированное молоко, вишня и сливки. Продукт выпускается в различных удобных форматах в соответствии с требованиями современного покупателя.

Вниманию любителей эксклюзивных продуктов в рамках выставки была представлена еще одна новинка года под брендом «ТРИО» — глазированные конфеты с печеньем, арахисом, карамелью и кремовыми начинками.

Дополняет серию последних разработок фабрики настоящий молочный шоколад «ШОКО-КРОКО» в двух вариантах — молочный, с 32% содержанием молока и с цельными злаками. Продукт изготовлен по ГОСТ. Интересный, забавный дизайн упаковки указывает, что продукт нацелен, прежде всего, на детскую аудиторию. Мягкий гармоничный вкус «ШОКО-КРОКО» достигается за счет наличия в составе высококачественного натурального сырья — какао–масла, какао тертого, молока сухого цельного. Из-за высокого содержания кальция продукт найдет поклонников среди молодежи и приверженцев натуральных продуктов, а также придется по вкусу и всем любителям классического нежного молочного шоколада.

Аккондовские новинки были представлены на суд независимых экспертов дегустационного конкурса «Лучший продукт-2021». Участие в конкурсных программах помогает получить объективную экспертную оценку выпускаемой продукции.

Благодаря тандему профессиональной работы технологов и грамотной маркетинговой стратегии фабрики «АККОНД» подтвердил статус добросовестного производителя и привез золотые медали за высокие показатели вкусовых качеств и безопасности конфет «ТРИО» с печеньем и карамелью, молочного шоколада со злаками «ШОКО–КРОКО», классических конфет «Трюфель», зерновых конфет «Фитси» с мультизлаками и курагой, затяжного печенья «Мария» по традиционной рецептуре.

Светлана Петрова