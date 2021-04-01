В программе конкурса «Лидеры России» появилась номинация «Информационные технологии»

На пути к человекоцентричному будущему

В четвертый раз в стране проводится конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Нынче в нем появилось множество новых треков, то есть номинаций. Среди них — «Информационные технологии».

Эта номинация призвана выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. И открывает широкие возможности не только для молодежи. К участию в конкурсе приглашают всех желающих в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

«Мир стремительно меняется, и эти процессы (процессы цифровой трансформации. — Авт.) происходят и в госуправлении, и в экономике, и в повседневной жизни. Они обладают огромным потенциалом, мощным эффектом, но при этом могут стать и большой разрушительной силой. Все зависит от того, в чьих руках они окажутся. И каким будет наше будущее, насколько человекоцентричной станет наша экономика, наша социальная среда — зависит именно от вас… Поэтому, если у вас есть желание, потенциал, если у вас горят глаза и вы уже уверенно двигаетесь в этом направлении, то вам прямая дорога сюда — на наш трек «Информационные технологии», — говорит в видеоприглашении куратор трека — заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Победителям в номинации «Информационные технологии» обещают наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, компании с государственным участием и крупные холдинги, сообщается на сайте Минцифры Чувашии.

Кстати, среди именитых наставников этого трека начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, федеральный министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков.

Конкурс «Лидеры России» проходит в несколько этапов. Сейчас идет регистрация участников, которая завершится 26 апреля. Затем будут дистанционные испытания и полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март следующего года.