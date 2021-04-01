Мининформполитики Чувашии будет переименовано в Минцифры Чувашии

Соответствующий проект постановления рассмотрели на заседании Кабинета Министров.

Региональное министерство предлагается переименовать в Минцифры Чувашии по аналогии с федеральным ведомством. Это подчеркнет приоритет задачи цифровой трансформации экономики в республики, воплощенной в Стратегии социально-экономического развития до 2035 года и озвученной в Послании Главы региона Госсовету на текущий год.

Положение министерства также планируется дополнить новыми задачами. В числе направлений — развитие отраслей экономики и социальной сферы с использованием цифровых технологий и удовлетворение потребностей граждан в получении социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Также руководитель ведомства рассказала о дополнительных функциях министерства. Среди них — координация мероприятий по оснащению региональных госорганов электронно-вычислительной техникой, серверным, программным обеспечением, проведение мероприятий по защите государственной тайны и служебной информации. К решению поставленных задач будет привлекаться АУ «Центр информационных технологий».

Проект постановления одобрен единогласно.