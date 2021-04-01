Туристская карта Чебоксар признана лучшей

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Музейно-туристический центр города Чебоксары выиграл профессиональный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART–приложений по России «Map.guide smart&go to Russia — 2020». Всего на участие в конкурсе подали 90 заявок в 14 номинациях из более 40 регионов России.
«Победа коллективу Музейно-туристического центра города Чебоксары досталась в номинации «Туристская карта». Для участия в конкурсе отправлялась иллюстрированная карта города Чебоксары, которая дает общее представление о столице Чувашии. Она станет не только инструментом навигации, но и прекрасным сувениром», — прокомментировали в Туристско-информационном центре (ТИЦ).
В туристской карте подробно прорисованы памятники архитектуры, парки в приятной цветовой гамме. Работа над ней заняла четыре месяца.

Опубликовано: 14 апреля 2021 г.


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