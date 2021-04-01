Олег Николаев провел совещание по повышению энергоэффективности в муниципалитетах

Важность этой темы обуславливается необходимостью надежного функционирования всех систем жизнеобеспечения и создания более комфортных условий проживания людей, подчеркнул руководитель региона.

В данном контексте речь идет о применении новых технологий, подходов в решении инвестиционных и инфраструктурных задач. Одним из таких локальных направлений является снижение объемов энергоресурсов, потребляемых государственными и муниципальными учреждениями. Согласно постановлению федерального правительства, им устанавливается целевой уровень снижения. Как доложил министр промышленности и энергетики Евгений Герасимов, этот уровень уже установлен всеми органами исполнительной власти Чувашии, тогда как среди местных муниципальных образований таких только 19. В их числе Алатырский, Урмарский, Батыревский, Красночетайский, Шемуршинский, Яльчикский районы и город Алатырь.

Суммарная экономия ресурсов в разрезе муниципалитетов в 2020 году, достигнутая за счет энергосберегающих мероприятий, составила более 32 млн рублей, что на 60% выше показателя 2019 года. При этом доля учреждений, реализовавших эти меры, не превышает 20%. В 2021 году планируется сэкономить ресурсов на сумму более 46 млн рублей, сообщил министр, а доля «внедряющих» учреждений должна достичь 40%. В настоящее время реализуется 80 энергосервисных контрактов, половина из них – в Чебоксарах. По мнению министра, механизм таких контрактов должен использоваться более эффективно, так как он не предполагает бюджетное финансирование.

Глава республики попросил отчета от представителей «проштрафившихся» администраций. Замглавы администрации Алатырского района Андрей Сазонов привел в качестве причины срыва срока подготовки документов «увольнение специалиста профильного отдела». Олег Николаев жестко оценил такой подход, указав, что в таком случае сам заместитель обязан был выполнить данную работу. Другие главы повинились и заверили, что «до конца апреля все будет подготовлено». На что Олег Николаев установил точную дату – 30 апреля, а не расплывчатый «конец месяца».

Евгений Герасимов также доложил о разработке региональной программы энергосбережения в соответствии с постановлением российского правительства от 11 февраля 2021 года. Данный документ позволит более точно определить подходы к энергосбережению через энергосервисные контракты. При этом министр сделал акцент на качестве разработки программы, соблюдении методик, чего пока не хватает. Подчеркнуто, что главным распорядителям средств необходимо обеспечить контроль за актуализацией программы. Она будет включать в себя дорожную карту в выявлении бесхозных объектов, используемых для передачи энергоресурсов.

Резюмируя итоги обсуждения, Глава республики поручил муниципалитетам в течение трех дней назначить ответственных за взаимодействие с Минпромэнерго и АУ «Центр энергосбережения». Следует также провести соответствующие мероприятия по разработке программы, чтобы все были вовлечены в этот процесс, было единое его понимание.