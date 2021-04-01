Движение по мосту через р. Паланка восстановлено

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Шумерлинском районе на временной объездной дороге через реку Паланку произошел размыв грунта. Движение транспорта сразу было перекрыто.
В ходе выездного совещания Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Шумерли приняла решение организовать проезд по постоянному мосту, который сейчас ремонтируется. Дорожное полотно на нем было приведено в рабочее состояние — неровности засыпаны щебнем, выровнены спецтехникой. В итоге движение через реку Паланку было восстановлено. По словам специалистов, мост находится в высокой степени готовности, работы по его ремонту будут продолжены.

Опубликовано: 12 апреля 2021 г.


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