Движение по мосту через р. Паланка восстановлено

В Шумерлинском районе на временной объездной дороге через реку Паланку произошел размыв грунта. Движение транспорта сразу было перекрыто.

В ходе выездного совещания Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Шумерли приняла решение организовать проезд по постоянному мосту, который сейчас ремонтируется. Дорожное полотно на нем было приведено в рабочее состояние — неровности засыпаны щебнем, выровнены спецтехникой. В итоге движение через реку Паланку было восстановлено. По словам специалистов, мост находится в высокой степени готовности, работы по его ремонту будут продолжены.