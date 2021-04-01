В Мариинском Посаде из горящего дома спасли 8 человек

Пожар произошел 6 апреля около 20 часов в доме 13 по улице Курчатова. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в однокомнатной квартире пламя уничтожило мебель и повредило внутреннюю отделку помещения. Не обошлось и без пострадавших, в пожаре погиб 66-летний отец хозяйки квартиры. Из задымленного подъезда спасатели вывели 8 человек (среди них был и ребенок), остальные жильцы самостоятельно покинули квартиры. Всего эвакуировались 24 человека.

На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло 15 минут, были привлечены две единицы пожарной техники. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.