Легенда Промтрактора. Георгий Пилярский

Азартный до работы человек «с компьютером в голове»

В этом году исполнилось бы 90 лет выдающемуся организатору производства, значимой фигуре в истории отечественного машиностроения — директору Чебоксарского завода промышленных тракторов Георгию Марьяновичу ПИЛЯРСКОМУ, руководившему производственным гигантом с 1980 по 1986 год.

Георгий Пилярский внес неоценимый вклад в дело становления мощнейшего тракторного завода страны. Под его руководством ЧЗПТ не только крепко встал на ноги, но и начал задавать новые отраслевые тренды. Заслужил генеральный директор объединения уважения потомков и за неустанный труд в деле развития столицы Чувашии: благодаря тракторному заводу в годы работы Пилярского в Чебоксарах возводились тысячи квадратных метров жилья, строились значимые объекты соцкультбыта. Хотя малой родиной Георгия Марьяновича являлся город Горький, он всегда искренне любил Чувашию. Именно в чувашском краю он состоялся как талантливый промышленник и машиностроитель, здесь завершился его земной путь.

Начинал свою трудовую карьеру легендарный директор сразу по окончании вуза в далеком 1953 году — на Горьковском заводе «Красное Сормово». Сначала мастером, затем старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником фасонно-литейного цеха. В 1963 году, по приглашению властей Чувашской АССР, поступил на «Чебоксарский завод тракторных запасных частей» (нынче «Чебоксарский агрегатный завод») на должность заместителя директора по металлургическому производству. В 1967 году, в возрасте 36 лет, последовательно пройдя все требуемые ступени, Георгий Марьянович возглавил Чебоксарский завод тракторных запасных частей. В ходе титанической работы он сумел наилучшим образом укрепить и расширить вверенное ему предприятие, поставив его в ряд лучших заводов СССР. За доблестный труд на ЧАЗ Пилярский удостоился ордена Октябрьской Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, других весомых наград страны.

Гениальный, без преувеличения, производственник, каковым без сомнения следует признать Георгия Пилярского, всегда находился на особом счету у Минтракторсельхозмаша — профильного ведомства, курировавшего в советские годы тракторную промышленность. Неудивительно, что в 1978 году по настоянию ЦК КПСС руководителю ЧАЗ поступило предложение возглавить Красноярский завод комбайнов. Правда, как вспоминал в свое время Георгий Марьянович, особого желания покидать полюбившиеся сердцу Чебоксары у него не имелось. Да и уезжать далеко от пожилых родителей, живших в соседнем Горьком, было непросто.

Выйти из щекотливого положения (а подобный отказ в те времена однозначно мог трактоваться как некая фронда и привести к слому карьеры) помог второй секретарь Чувашского обкома КПСС Петр Чичикин, отстоявший Пилярского как чрезвычайно ценного для промышленности автономии кадра. Центр, правда, успокаиваться и не думал: уже вскоре поступило новое приглашение — перейти на работу в профильную организацию Минтракторсельхозмаша в Москве. И в этот раз Георгию Марьяновичу удалось отклонить серьезное предложение. Когда же в 1980 году последовал очередной приказ — принять бразды правления над ЧЗПТ — при своем мнении остаться не получилось. Новому директору тракторного гиганта предписывалось в кратчайшие сроки распутать ворох проблем и запустить поточное производство.

АЛЕКСАНДР ТИТОВ,

генеральный директор ПК «Промтрактор»:

«Перед Георгием Пилярским, на момент перехода на ЧЗПТ, стоял ряд чрезвычайно важных задач. Завод в целом был построен, «родился», но, как говорят у нас, «ходить» еще не научился. Минтракторсельхозмаш требовал от Пилярского оперативно наладить ритмичный производственный процесс и приступить к бесперебойному выпуску тракторов и трубоукладчиков. Оставались на повестке дня и вопросы по подготовке высококвалифицированных местных кадров, а также строительству жилья и объектов соцкультбыта.

В 1980 году я начинал свою трудовую карьеру, хорошо помню, как Георгий Марьянович сумел в сжатые сроки грамотно объединить в единый организм все корпуса предприятия, начав массовый выпуск техники. Если к моменту его прихода выпускалось порядка 150 единиц тракторов в год, то к 1981 году собрали вдвое больше. А с 1984 года и до конца СССР ежегодно потребителям Советского Союза и стран СЭВ отгружалось уже не менее тысячи единиц разных машин. Конечно, на конвейере тогда находилась одна модель трактора — Т-330, не как сейчас, когда одновременно в сборке бульдозеры самых разных тяговых классов. Но в тех условиях это являлось настоящим прорывом.

Личностью Георгий Пилярский, конечно, являлся чрезвычайно самоотверженной. Он вкладывал всего себя без остатка в дело развития предприятия. При этом ни на секунду не упускал из виду вопросы обеспечения тракторостроителей квартирами, детсадами, медучреждениями, параллельно инициируя развитие столь значимых проектов, как строительство ДК тракторостроителей и оздоровительного лагеря для детей тракторостроителей «Белые камни». Со всеми задачами справился по-настоящему эффективно. Такие люди рождаются, наверное, один на миллион».

ИВАН ДОЛГУШИН,

заместитель директора ЧЗПТ по быту:

«С Георгием Пилярским посчастливилось познакомиться в августе 1973 года. Тогда только прибыл с Уралвагонзавода и приступил к работе на ЧЗПТ. Дирекция строящегося гиганта располагалась в тот момент на втором этаже центральной проходной ЧАЗ.

Одно из совещаний по производственным вопросам проходило там с участием Георгия Марьяновича. При первой же встрече, помню, сразил меня наповал феноменальной памятью, умением оперативно решать любые производственные вопросы влет. В голове у Георгия Марьяновича словно действовал компьютер — любую цифру называл с ходу. Как рачительный хозяин всегда точно знал, где и что происходит в каждом уголке завода, что есть в наличии, где какое оборудование действует, а где скоро начнутся проблемы.

Когда в 1980 году его назначили на пост директора ЧЗПТ, то, по-моему, никто даже и не удивился — лучшей кандидатуры на пост, пожалуй, во всем Советском Союзе бы не нашлось. Руководителем, конечно, он был требовательным. И, если можно так выразиться, азартным до работы. А лизоблюдов и лодырей на дух не переносил: карьеру при нем можно было сделать только честным трудом.

В 1984 году, помнится, вызвал он меня к себе, причем срочно. Захожу в кабинет к директору, а он у окна стоит и в лоб строго спрашивает: «Ваня, а почему у нас народ мерзнет на остановке, где троллейбусы?» А надо сказать, что у Пилярского имелся особенный пунктик — если в нашем городе на любом другом заводе хоть в чем-то дела у людей обстояли лучше в бытовом плане, то мне, как замдиректора по быту, покоя не было, пока не обойдем «конкурентов».

Понятное дело, что с троллейбусами на своем уровне решить вопрос мне было не под силу. Тогда Пилярский чуть ли не в охапку схватил меня, и мы рванули к начальнику троллейбусного управления Виталию Орешникову.

В ходе непростых переговоров, пообещав электротранспортникам квартиры, сумели выбить дополнительные единицы троллейбусов на первый маршрут, закрыв на долгие годы вперед вопрос перевозки заводчан.

Или вот другой случай — Пилярский как-то попенял всем своим заместителям, а заодно и парткому, что «все у нас имеется, а ДК нет. Москва отказывается выделять средства на строительство собственного Дома культуры». Тогда вместе с парторгом ЧЗПТ Станиславом Шалимовым предложили обратиться с письменным обращением к Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Пилярский в ответ на это только головой покачал — столь смелая инициатива, без санкции соответствующих инстанций, могла дорого обойтись. Но на другой день дал отмашку.

И пошла работа — оперативно составили коллективное обращение, пустив гонцов по цехам и общежитиям, вмиг собрав тысячи подписей. Людей, для пущей убедительности, просили даже не стирать с рук машинное масло, где-то и грамматические ошибки допускали, дабы бросалось в глаза — послание от настоящих заводчан! Бумагу, правда, решили адресовать все-таки не Брежневу, а члену Политбюро ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову.

Конечно, если бы данное обращение пустили по официальным инстанциям, оно вряд ли ушло дальше Чебоксар. Поступили по-другому — через сотрудника Аппарата Совмина Бориса Ильина, минуя фельдпочту, бумагу умудрились доставить прямиком в папку входящих писем Тихонова. Через несколько месяцев получили визу: «В качестве исключения разрешить ЧЗПТ построить Дворец культуры на 1600 мест, спорткомплекс с плавательным бассейном на улице Хузангая и лыжную базу». Позднее, конечно, соответствующие органы начали что-то подозревать. Но благодаря заступничеству первого секретаря Чувашского обкома КПСС Ильи Прокопьева нашей троице — Пилярскому, Шалимову и мне — удалось отстоять свои позиции, благодаря чему город получил великолепный Дворец культуры и спортивные объекты».

ЮРИЙ ЛЕВИЦКИЙ,

помощник директора ЧЗПТ:

«В конце 1970-х годов ЧЗПТ переходил на новый этап своего развития, ознаменовавшийся постановкой в серийное производство трактора тягового класса 25 — модели Т-330, а также трубоукладчиков на его базе. Сложность ситуации состояла в том, что конструкцию машины, разработанную на Челябинском тракторном заводе, еще не довели до ума. При этом ряд критически важных компонентов смежники освоили не до конца, на сборочный конвейер шло много брака. В конечном итоге все это крайне негативно сказалось на репутации Т-330. А время не ждало: в связи с введением со стороны США экономических санкций в отношении СССР из-за Афганистана усложнились поставки требуемой техники, запасных частей и смазочных материалов. Союз разворачивал строительство магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и Байкало-Амурской магистрали. Как воздух газовикам, нефтяникам, строителям железных дорог, угольщикам и золотодобытчикам требовались мощные бульдозеры. Отсюда спешка и штурмовщина в деле освоения в производстве Т-330.

При этом с завода никто не снимал задач по наращиванию объемов строительства жилого фонда и объектов соцкультбыта. Мало того — параллельно коллектив ЧЗПТ должен был приступить к конструированию и выпуску первых опытных образцов машин перспективной модели трактора тягового класса 35 под индексом Т-500! Конечно, справиться быстро с валом задач не удавалось. Тогда начались нападки на завод, вал критики докатился до самых верхов.

В ноябре 1979 года, на Пленуме ЦК КПСС, в адрес Минтракторсельхозмаша и ЧЗПТ прозвучала критика из уст генсека Леонида Брежнева. Увольнению могли подвергнуться десятки ключевых лиц в профильном ведомстве и первые лица Чувашии, как не сумевшие обеспечить выполнение стратегической народнохозяйственной задачи. В конечном итоге это могло еще больше усугубить положение. В данных обстоятельствах всю вину на себя взял первый директор ЧЗПТ Виктор Тимофеевич Десятов, подавший заявление с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Поиски виноватых тут же прекратили, дело обошлось «малой кровью». Вот в таких непростых условиях Георгий Пилярский занял место на капитанском мостике ЧЗПТ.

Фронт работ, стоявший перед ним, простирался до самого горизонта. Тем не менее, засучив рукава, он с энтузиазмом принялся за вверенное ему дело, сумев в рекордные сроки вывести завод на качественные показатели. Каких трудов, нервов, здоровья это ему стоило, знаю не понаслышке. Тем не менее, Георгий Марьянович с честью выдержал все испытания, всегда оставаясь самим собой до последнего вздоха».

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ,

начальник механосборочного производства ЧЗПТ в 1970-1980 годы:

«Георгию Пилярскому предстояло не только довести до ума Т-330, но и удовлетворить спрос потребителей на мощную технику. Задача стояла чрезвычайно сложная. Согласен — машина наша на первых порах сильно хромала. Например, ахиллесовой пятой трактора являлся двигатель воздушного охлаждения «8ДВТ-330» Волгоградского моторного завода, явно недоработанный в конструктивном плане. Причем ряд узлов на моторное производство шел с браком. Одни только Камышинские поковки под коленчатые валы следовало назвать притчей во языцех. Неудивительно, что почти половина дизелей «8ДВТ-330» преждевременно выходили из строя из-за некачественных коленвалов: при минимально требуемой наработке в 3500 моточасов двигатель приходилось менять за это время дважды! В то же время у импортных аналогов моторы выхаживали до 12000 моточасов.

Головной болью являлась гидравлика, поставлявшаяся из Мелитополя, радиаторы охлаждения из Бугуруслана. А уплотнители из резины, которые для нашего бульдозера совершенно не подходили? Требуемые марки резины, в том числе из фторопласта, нам не давали, так как они в большом количестве требовались оборонке. Георгий Марьянович сумел взять под свой неусыпный контроль все болевые точки, многократно ужесточив входной контроль деталей. Также инициировал создание силами центральной заводской лаборатории ЧЗПТ образцов новейших резинотехнических деталей, более пригодных для Т-330 и смог в кратчайшие сроки внедрить их в производство.

Всего под руководством Георгия Марьяновича завод внес несколько сотен улучшений, нацеленных на повышение качества и надежности машины. Де-факто, к 1985 году модель Т-330 стала практически новой машиной по сравнению с образцом 1975 года. Трактором, который зауважали потребители не только в СССР, но и в других странах мира».

ВАЛЕНТИН ЕРШОВ,

в 1980-е годы начальник инструментального производства ЧЗПТ, в начале 1990-х годов — директор ЧЗПТ:

«В заслугу Георгию Марьяновичу следует поставить тот факт, что он во многом сумел переломить косность мышления в министерствах и ведомствах. Ведь какое мнение превалировало тогда? Лучшие технологии — оборонке, а тракторная промышленность обеспечивалась порой по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже!» И как, позвольте спросить, достичь качества, сравнимого с «Komatsu», если создаешь мощный промышленный бульдозер на заделе вчерашнего дня?

Благодаря настойчивости Пилярского ЧЗПТ получил-таки допуск к уникальным технологиям и наработкам, в том числе из аэрокосмической промышленности. Кроме того, производственное объединение семимильными шагами начало наращивать сеть сервисных станций по всей стране — к 1985 году открыли 14 спеццентров и 27 опорных пунктов. Решительные меры молниеносно дали результат — наработка тракторов возросла в 10 раз, а поток критики сократился. Все это, считаю, благодаря умелой работе Пилярского.

Заводчане его просто боготворили, многих он знал по имени-отчеству. Если шел заказ на тракторы, то по призыву Пилярского люди готовы были дневать и ночевать на заводе для выполнения плана. Георгий Марьянович же всегда воздавал сторицей, и не грамотами, а премиями и квартирами. В столице Чувашии сегодня много памятных барельефов в честь выдающихся людей. Но вот огорчительно — ЧЗПТ больше всех сделал для города, но ни одного знака в Чебоксарах в честь людей, душой болевших и за завод и за город, до сих пор нет. В год 90-летия Георгия Пилярского стоило бы сделать шаг по увековечению личности великого человека. Непростительно, если память о нем будет предана забвению».

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА,

секретарь директора:

«Георгий Марьянович навсегда запомнился честным, справедливым руководителем, глубоко преданным своему делу. Это отражалось даже в повседневных мелочах. Помню, как-то позвонила на завод его супруга, но объяснять, по какому поводу беспокоит, не стала. Тогда я тактично объяснила, что многие могут представляться женами, но соединять директора с каждой нет возможности. В обед Георгий Марьянович отправился домой и по возращении спросил — что там у меня с его женой приключилось? Начистоту все рассказала, отметив, что на данный счет указаний от него не имела. Подумав, он сказал, что в данной ситуации я была права на 100%, но в будущем все-таки просил с супругой соединять.

Или вот другой случай — к нам с проверкой прибыла группа чиновников из Союзтракторпрома. Оодному московскому начальнику приглянулся вдруг дефицитный по тем временам кнопочный телефон «гэдээровского» производства. В общем, вызывает потом меня после отъезда этой делегации Георгий Марьянович и просит отправиться на склад, чтобы получить такой же аппарат. А затем отправить его через проводников поезда в Москву. Так вот, на телефон он выдал 25 рублей из собственного кошелька и приказал внести в кассу! Вот такой был наш любимый всеми заводчанами директор».

ЕВГЕНИЯ ПИЛЯРСКАЯ,

дочь Георгия Пилярского:

«Конечно, все любят своих отцов. Но мой, уверена, являлся лучшим из лучших. Надежным, ответственным, внимательным мужчиной, безмерно любящим семью. Трудно найти таких сегодня. Чему удивляюсь до сих пор — в любой ситуации у папы имелось верное решение. Однажды в детстве, помню, сильно порезала руку. У мамы из-за обилия крови началась сильная паника. Но хорошо, что рядом находился папа, сумевший взять ситуацию под контроль, остановил быстро кровь и перевязал рану.

Отец очень любил завод. Ужинал ли он с нами, встречал гостей, смотрел телевизор — на его лице всегда читалось, что мыслями он все равно на производстве. В будние дни до 9 вечера он обязательно находился на работе. А порой и в выходной увидеть его дома было проблематично. Однажды у него случился перелом ноги. Так он производственные совещания в палате проводил, а потом и дома, пока долечивался.

И еще хочу рассказать — безумно отец животных любил, природу. Представляете, как-то из командировки зимой из Москвы канарейку привез! Чтобы не замерзла, всю дорогу держал на груди, под пальто. Потом еще и кенаря завел, и в квартире звучало переливистое пение заморской птицы. На охоту, конечно, тоже ездил — поверье такое при Брежневе было у руководящих лиц по стране. Но стрелять в животных папе претило, в довесок к ружью он всегда брал фотоаппарат «Зенит» и делал удивительные по красоте зарисовки.

Уже 17 лет отца нет с нами. Но каждый раз, когда встречаются новости об агрегатном заводе или Промтракторе, я вспоминаю моего замечательного отца, вложившего всю свою душу в крупнейшие машиностроительные предприятия Чувашии».

Леонид Максимов

Фото из личного архива

Георгий Пилярский вкладывал всего себя без остатка в дело развития ЧЗПТ.