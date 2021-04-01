За первый день на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило 18,5 тысяч заявок

В этом конкурсе нет проигравших, а награда — опыт и знания

В конце марта стартовал прием заявок для участия в новом, четвертом, сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2021». Его проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей» для поиска наиболее перспективных и талантливых руководителей в различных сферах со всей страны. В первые же сутки на конкурс поступило более 18,5 тысячи заявок из всех регионов России, в том числе и из Чувашии.

«Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации — 18518 — говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось, — приводят слова генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова на сайте конкурса. — Заявки на четвертый конкурс «Лидеры России» уже поданы из всех 85 регионов России. В основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет — 58%, до 35 лет — 38%, а старше 50 лет — 4%».

Наиболее активны жители Центральной России — 36,73% от общего числа заявок поданы из ЦФО. Приволжский федеральный округ — на втором месте (16,02%). Как рассказал Алексей Комиссаров, четвертый конкурс будет отличаться от предыдущих. В этом году общий конкурс заменят 8 отраслевых треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая закроется 26 апреля 2021 года в 23.59 (по московскому времени). Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Затем, на дистанционном этапе (с 29 апреля по 11 июня), участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Перед участниками конкурса открываются широкие перспективы, в том числе в сфере государственного управления, подчеркнул руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов.

«У каждого участника на этой платформе есть шанс максимально раскрыть и реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, получить бесценный опыт партнерского диалога. Бесспорно, в государственном управлении нужны инициативные люди, умеющие самостоятельно мыслить и принимать смелые, нестандартные решения. Предлагаю управленцам нового поколения принять участие в конкурсе «Лидеры России», — сказал Вячеслав Борисов.

Как сообщают в информагентстве «Чувашинформ», сейчас в команде Главы Чувашии Олега Николаева несколько участников конкурса «Лидеры России». Это заместитель председателя Кабинета министров — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов (полуфиналист конкурса «Лидеры России — 2020») и министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов. В прошлом году сразу четыре представителя республики — главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк Александр Гатин, индивидуальный предприниматель Илья Степанов и депутат ЧГСД Ильяс Калмыков, выступавший от Сахалинской области, — победили в суперфинале конкурса «Лидеры России — 2020».

Публикуется в рамках проекта «Инвестиции в будущее», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии