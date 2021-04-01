На конкурс «Лидеры России» ждут заявок от молодых управленцев из Чувашии

Стартовал прием заявок на «Лидеры России 2021». Это открытый конкурс для руководителей нового поколения.

Проходит он в четвертый раз. В этом году появились такие направления, как «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». В апреле запустятся треки «Международный» и «Студенты».

Перед участниками конкурса открываются широкие перспективы, в том числе в сфере государственного управления – подчеркнул руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

«Конкурс «Лидеры России» получил признание в масштабе всей страны. У каждого участника на этой платформе есть шанс максимально раскрыть и реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, получить бесценный опыт партнерского диалога. Бесспорно, в государственном управлении нужны инициативные люди, умеющие самостоятельно мыслить и принимать смелые, нестандартные решения. Предлагаю управленцам нового поколения принять участие в конкурсе «Лидеры России», — сказал Вячеслав Борисов.

Отметим, что в команде Главы Чувашии Олега Николаева несколько участников конкурса «Лидеры России». Среди них – заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов.