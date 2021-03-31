Приставы по ошибке наложили взыскание на ежемесячную денежную выплату на детей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Красночетайского района выявила нарушения закона при обращении взыскания на социальные выплаты, назначенные матери несовершеннолетних детей.
В рамках исполнительного производства в отношении мамы было обращено взыскание на ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет, которая ранее была перечислена централизованной бухгалтерией Минтруда республики на расчетный счет должницы.
Между тем действующим законодательством установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. И к ним в том числе относятся ежемесячные и ежегодные денежные выплаты гражданам, имеющим детей. Бухгалтерия, формирующая платежные документы на перечисление указанных выплат, в реквизитах платежного поручения не указала соответствующий код вида осуществляемых выплат. По этой причине судебный пристав и банковское учреждение (участники взыскания) не обладали информацией о характере и назначении денежной суммы, перечисленной на расчетный счет должника. Ну и, конечно, не могли знать о незаконности ее взыскания. По этому факту в адрес Минтруда республики внесено представление с требованием об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения судебный пристав-исполнитель предъявил требование взыскателю о возврате незаконно удержанных денег. Виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

Опубликовано: 1 апреля 2021 г.


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