С 1 апреля на 3,4% проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Социальная пенсия, напомнили в Отделении ПФР по Чувашии, назначается инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства; детям-инвалидам; детям, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери до достижения ими возраста 18 лет (или 23 лет — если они учатся по очной форме в образовательных учреждениях), а также детям, чьи родители неизвестны. Социальные пенсии получают и люди, у которых нет необходимого страхового стажа или достаточного количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.
Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Прибавка пойдет военнослужащим, получающим две пенсии, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

КСТАТИ
Как сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии, в республике, по данным на 1 марта, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению получали 25672 человека.
Опубликовано: 1 апреля 2021 г.


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