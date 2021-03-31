С 1 апреля на 3,4% проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Социальная пенсия, напомнили в Отделении ПФР по Чувашии, назначается инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства; детям-инвалидам; детям, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери до достижения ими возраста 18 лет (или 23 лет — если они учатся по очной форме в образовательных учреждениях), а также детям, чьи родители неизвестны. Социальные пенсии получают и люди, у которых нет необходимого страхового стажа или достаточного количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Прибавка пойдет военнослужащим, получающим две пенсии, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

КСТАТИ Как сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии, в республике, по данным на 1 марта, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению получали 25672 человека.