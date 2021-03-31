В Чебоксарах прошли съемки фильма «Идти на окопы»

Люди копали окопы и попробовали кашу из полбы

…Ломы и лопаты, комья промерзшей земли, женщины в платках и телогрейках — необычную по нынешним временам обстановку можно было наблюдать в выходные на окраине новоюжного района Чебоксар. Здесь проходили съемки фильма «Идти на окопы», посвященного героическим будням людей, занятых на строительстве оборонительных рубежей.

В качестве почетных гостей на киноплощадку приехали министр культуры Чувашии Светлана Каликова и председатель республиканского женсовета Наталья Николаева. «Интересно было понаблюдать за работой съемочной группы, за игрой актеров, которые стараются погрузиться в свои роли, чтобы передать героический дух жителей Чувашии, — написала на своей странице в Инстаграме Светлана Каликова. — Покорил искренний патриотизм всех участников съемочного процесса, их желание сохранить историю для будущих поколений».

Работать впроголодь — в отличие от настоящих строителей рубежей — артистам не пришлось. В выходные передовая группа волонтерского альянса «АгроВыбор» высадилась на съемочной площадке с самоваром, огромными термосами и одноразовой посудой. «Все участники съемочного процесса были накормлены и обогреты, — сообщил в Инстаграме вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — При этом они смогли оценить вкус и качество каши из настоящей полбы, выращенной аграриями Чувашии».

КСТАТИ Как уже сообщала «СЧ», в прошлом году еще один фильм о строителях оборонительных рубежей начали снимать в Ядринском районе. Над документально-художественной картиной «Чтобы не ступала на эту землю вражеская нога» работали специалисты Госкиностудии «Чувашкино», а в съемках, проходивших в деревне Верхние Ачаки, участвовали и местные жители, и профессионалы — народная артистка РФ Нина Яковлева, заслуженная артистка РФ Любовь Федорова и заслуженная артистка ЧР Ирина Архипова.

В феврале этого года съемки продолжились в том же Ядринском районе, возле села Ильина Гора.

Фото Инстаграм

Фильм «Идти на окопы» основан на воспоминаниях участников строительства рубежей. И одежду актерам массовки старались подбирать соответствующую.