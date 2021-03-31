Названы победители конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес»

В День театра в Чувашском театре кукол разрешилась главная интрига театрального сезона 2020-2021: были названы победители XXI Республиканского конкурса «Узорчатый занавес». Награды традиционно присуждались в семи номинациях, однако, как отметили члены жюри, учитывая возросший уровень исполнительского мастерства, пришлось увеличить количество спецпризов, чтобы отметить всех, достойных внимания.

Самая напряженная борьба развернулась за звание лучшего детского спектакля: в ней участвовали восемь ярких постановок, четыре из них были созданы на грантовые средства в рамках проекта «Культура малой родины». Победу в этой номинации жюри присудило новогодней сказке ЧГАДТ «Кто принцессу поцелует», которую поставил молодой режиссер Андрей Герасимов. Он, кстати, получил и специальный приз Союза театральных деятелей — творческую поездку.

Участники других спектаклей тоже не ушли с пустыми руками: спецпризы получили Денис Андронов (Тибул), Эльвира Соколова (Суок), Петр Клементьев (доктор Гаспар) и Петр Петров (генерал Бонавентура) из «Трех толстяков», а также Юрий Теренин (Кошка) из «Серебряного копытца» в постановке Театра кукол.

В тюзовских спектаклях были отмечены Светлана Дмитриева и Леонид Яргейкин за роли Майры Меннерс и Хина Меннерса («Алые паруса») и Венера Пайгильдина (Королева, «Белоснежка и семь гномов»). А в музыкальной сказке театра оперы и балета «Царевна-лягушка» выделили Василису в исполнении Татьяны Тойбахтиной и Царя, певшего баритоном Владимира Ашмарина.

Награды за лучший спектакль (трагифарс «Поединок» по повести Александра Куприна) и лучшую мужскую роль (Ромашов в исполнении Андрея Аверина) получил Русский драматический театр. Актерский ансамбль «Поединка» также отметили специальным призом.

Спектакль «Пил?к п?тл? юрату» — постановка ЧГАДТ по чеховской «Чайке» — тоже собрал множество спецпризов (их получили Вячеслав Александров, Александр Яковлев, Аркадий Андреев и Надежда Воюцкая), а еще награду за лучшую роль второго плана. Ее получил Николай Сергеев за роль Сорина.

Приз за лучшую женскую роль отправился в руки Татьяны Прытченковой (Джульетта в опере «Капулетти и Монтекки»). Маргарита Финогентова, прекрасно исполнившая в этой постановке роль Ромео, получила специальный приз, а Иван Снигирев (Тибальд) — вторую награду за лучшую роль второго плана.

Номинация «Лучшее музыкальное оформление спектакля», как рассказывает дирижер Наталья Яклашкина, вызвала бурную дискуссию среди членов жюри. Все спектакли очень разные по колориту, краскам, темпераменту и содержанию, и важно, чтобы музыка была не только хороша сама по себе, но и помогала развитию действия, выражению основной идеи. В результате общее мнение все же было найдено, и победителем снова стал Андрей Галкин — за музыку к спектаклю «Серебряное копытце».

Приз за лучшую сценографию вполне ожидаемо получил Валентин Федоров за модерновое и минималистичное оформление оперы «Капулетти и Монтекки».

Традиционно входящие в состав жюри театральные критики Виктор Шрайман и Дина Давлетшина отметили, что с большим интересом наблюдают за творческой эволюцией наших театров из года в год и рады, если своими обсуждениями смогли способствовать их росту, предупредить какие-то ошибки. И призывали не отчаиваться тех, кто в этот раз не одержал победу, — все у них еще впереди.

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