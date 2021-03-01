Еще девять новых предприятий стали резидентами ТОСЭР «Канаш»

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

«Все заявки были одобрены в Минэке РФ, — написал он. — Поздравляем ООО «КЗСП», ООО «ГРАНЭКО», ООО «Фабканди», ООО «Канашский зерновой терминал», ООО «Техномостинжиниринг», ООО «АСТРА», ООО «КАВАЗ», ООО «Технологии движения» и ООО «Технологии производства».

Три предприятия из этого списка разместят производства на территории индустриального парка Канаша. В итоге он полностью заполнится резидентами.