«Хлорное» дело расследует первый отдел по особо важным делам Следственного комитета

«Основная версия — Химпром…»

С лета прошлого года власти республики, правоохранительные и контролирующие органы вплотную занимаются «хлорной» проблемой, возникшей в Новочебоксарске. Привлекли к ней внимание горожане, обеспокоенные загрязнением атмосферного воздуха.

Естественно, журналист «Советской Чувашии» не мог не поднять эту тему в прямом эфире Национального телевидения республики, где с ним и телезрителями общался прокурор Чувашии Андрей Фомин. Как продвигается «хлорное» дело, будут ли когда-нибудь установлены истинные виновники загрязнения воздуха этим специфическим веществом?

«Это серьезная проблема, причем раньше, на протяжении последних семи лет, запахов хлора в Новочебоксарске не фиксировалось, — отметил прокурор республики. И напомнил: все началось с лета прошлого года, фактов загрязнения воздуха хлором с превышением концентрации было несколько. Проводилась прокурорская проверка, по результатам которой полиция возбудила уголовное дело о нарушении экологического законодательства. Затем оно было изъято из органов дознания регионального МВД и передано в Следственное управление СКР по Чувашии. На сегодняшний день руководитель этого ведомства принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в первый отдел по особо важным делам. «То есть к этому делу — особое внимание», — подчеркнул Андрей Фомин.

Отрабатывается несколько версий о причинах появления в городе хлорных запахов. В частности, проверялись предприятия, которые занимались производством лакокрасочной продукции, прачечные. На Химпроме система очистных сооружений замкнутая, она не подключена к городским очистным сооружениям, то есть канализационные стоки туда не попадают. Но есть предприятия, которые производственные отходы спускают в городскую канализацию.

Однако на сегодняшний день основная версия — хлорные запахи, которые беспокоили горожан, связаны с деятельностью Химпрома, отметил Андрей Фомин. «Там есть цех № 70, установлено, что там было аварийное срабатывание техники, замена датчиков, фильтрационных рукавов с физическим износом, — рассказал он. — В цехе выявлено много технологических нарушений, в том числе связанных с герметизацией. Хотя это производство относится к особо опасным, оно не было зарегистрировано в реестре таких объектов. Что не позволяло Ростехнадзору соответствующим образом проводить проверки, сейчас этот объект зарегистрирован».

Кстати, в ходе проверок вскрылся еще ряд проблем. Как рассказал Андрей Фомин, в санитарной зоне Химпрома и в городской черте есть стационарные лаборатории, которые обязаны круглосуточно наблюдать за состоянием атмосферного воздуха. «Хлорных выбросов было несколько, как мы знаем. Горожане, передвижные лаборатории фиксировали превышение в атмосфере норм содержания хлора, а стационарные лаборатории нет. То есть в рамках уголовного дела мы еще дадим оценку и действиям должностных лиц контролирующих органов», — пообещал прокурор.

Также он заострил внимание на том, что нет полного перечня новочебоксарских предприятий, которые используют хлор в своей производственной деятельности, их как бы не существует. Заметил, что жалобы от граждан, которые поступили в администрацию города, не были направлены в уполномоченный орган для разрешения. «Здесь мы все устранили», — сообщил руководитель надзорного ведомства. И вновь касаясь Химпрома, указал на очередное слабое звено: «Нет у нас алгоритма действий, изменяющихся в погодных условиях. Вы помните: мороз, низкое атмосферное давление — и у нас идут эти хлорные выбросы».

То есть исследование «хлорной» проблемы ведется в комплексе, дабы не только найти конкретных виновников загрязнения воздуха, но и ее корни, которые надо выкорчевывать. «Думаю, что мы решим эту проблему», — оптимистичен Андрей Фомин.