Праздник родной культуры

Прекрасным праздником культуры и творчества стал торжественный концерт, посвященный 85-летию со дня образования Минкультуры Чувашии и Дню работника культуры. В Чувашском государственном театре оперы и балета собрались сотрудники библиотек и архивов Чувашии, работники домов культуры, художники, актеры и режиссеры.

Праздничная атмосфера охватывала гостей еще до входа в концертный зал. В фойе была представлена выставка-презентация учреждений культуры Чувашии. Работники отрасли с удовольствием фотографировались и позировали на фоне красочных национальных костюмов и делились впечатлениями.

Собравшихся в зале поприветствовала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова. «Мы сегодня можем без ложной скромности заявить, что «культурное строительство» — это важнейшее достижение Чувашии. С начала 1920-х годов за короткое время были созданы практически все профессиональные формы культуры. Музеи, библиотеки и театры всегда были и являются центром притяжения для всех нас, жителей республики… Для руководства республики, Главы Чувашии Олега Николаева развитие отрасли культуры является приоритетным. Свидетельство тому — понимание значимости для общества вашего труда, коллеги, вашего вклада в патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций. Спасибо вам за ваше творчество, за ваш труд на таком важном поприще», — сказала она.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры Чувашии «Оглядываясь на многолетний путь развития сферы культуры Чувашии, я восхищаюсь грамотностью руководителей республики и министерства, с большим уважением смотрю на те события, которые происходили в годы становления отрасли. В 1927 году было создано Чувашкино, в год окончания Великой Отечественной войны открылись училище культуры, театр кукол. Это говорит о грамотности руководителей, о том, насколько важны были духовные потребности».

Первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков поблагодарил работников отрасли культуры за сохранение и приумножение духовных ценностей — это одна из самых благородных и ответственных миссий на земле. Михаил Геннадьевич подчеркнул, что в 2020-м году в отрасль культуры было направлено почти 4 млрд рублей, и отметил, что большое внимание уделяется развитию культуры в районах республики.

По словам вице-премьера, сейчас на федеральном уровне рассматривается проект «Земский работник культуры», и если он будет принят, то Чувашия обязательно будет участвовать в этом проекте по поддержке работников культуры на селе. У руководства республики есть понимание, что надо развивать и такое направление, как грантовая поддержка сферы культуры, потому что это всегда реализация нового «продукта» — спектакля, выставки.

Большая группа работников отрасли была отмечена государственными наградами.

В концертную программу вошли красочные номера артистов Чувашской государственной академической капеллы, Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии. Выступил на творческом вечере и Чувашский государственный ансамбль песни и танца, задавший залу национальный колорит. Также свое мастерство показали студенты вузов и средних специальных учреждений республики.

КСТАТИ На страже культурных ценностей и творчества В юбилейную для Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии дату за круглым столом собрались министры культуры республики разных лет, работники министерства, руководители учреждений культуры и деятели искусств Чувашии. Действующий министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что столетний путь развития культурной сферы в республике — это прежде всего заслуга грамотных руководителей республики и профильного ведомства.

О важных аспектах развития отрасли культуры в Чувашии рассказала в своем докладе кандидат исторических наук Валентина Харитонова. А о становлении профессиональных музыкальных коллективов в республике, в первых рядах которых встал Чувашский государственный ансамбль песни и танца — его художественный руководитель Юрий Васильев. Первые концерты состоялись в 1920-х годах в Москве и других городах еще до того, как ансамбль стал носить статус профессионального коллектива.

Оценил маэстро и нынешние реалии. Так, например, во многих учреждениях культуры требуются хореографы, и один из насущных вопросов — это обновление кадров. Светлана Каликова, взяв слово, отметила, что Глава Чувашии в своем Послании уже сделал поручение проработать вопрос по синхронизации подготовки специалистов и кадровой потребности учреждений культуры. И сейчас перед министерством уже стоит задача выполнить большую работу в этом направлении.

Почетные гости не только вносили предложения, но и вспоминали людей, внесших большой вклад в развитие отрасли. Немало теплых слов было сказано об Иде Кочетковой, министре культуры Чувашской АССР с июля 1975 по декабрь 1988 года. Давно назрел вопрос увековечить память министра, с чьим именем связаны яркие страницы и развитие искусства в республике.

Фото Максима Васильева

Яркая и красочная программа с национальным колоритом началась для зрителей еще в фойе театра. Одним из ярких и запоминающихся номеров стало выступление сводного ансамбля из 85 гармонистов.