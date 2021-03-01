Чапаевский завод работает в штатном режиме

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вопреки имеющимся слухам в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для утверждений о банкротстве акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева». Об этом официально заявляет на своем сайте Минэкономразвития республики.
Утверждается, что предусмотренные положениями федерального закона признаки банкротства у предприятия отсутствуют. В частности, вывод о неплатежеспособности или о несостоятельности может быть сделан лишь в случае, если должником не осуществляются расчеты с кредиторами на значительные суммы в течение продолжительного периода времени. Либо если имущества должника недостаточно для расчетов с его кредиторами, в том числе расчеты невозможны за счет прибыли, получаемой от хозяйственной деятельности.
«Финансовое положение завода остается стабильным и устойчивым, расчеты по обязательствам, возникающим в ходе обычной финансовой деятельности завода, осуществляются в установленном порядке и в срок», — прокомментировала ситуацию и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова.

Опубликовано: 25 марта 2021 г.


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