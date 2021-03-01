ХАЙДАР САФИУЛЛИН

председатель национально-культурной автономии татар Чувашии

«По итогам прошлой переписи в Чувашии проживали более 36 тысяч татар. В этом году ожидаем цифру более 40 тысяч. У нас много мусульманских семей, где растут по трое-четверо детей. Комсомольский и Батыревский районы с преимущественно татарским населением сейчас в республике в лидерах по росту численности населения… Нам нравится отношение властей Чувашии к татарам. По многим вопросам обращаемся к министрам — никогда не было отказов принять и выслушать. Обсуждали с Главой республики возможность назвать одну из улиц Чебоксар именем Габдуллы Тукая и вопрос установки памятника народному поэту. Договорились, что улица и памятник появятся, если в Казани одну из улиц назовут именем чувашского просветителя».

(Из интервью ИА «Татар-информ»)