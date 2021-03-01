Чувашия вновь лидирует в экологическом рейтинге регионов ПФО

Недавно общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам зимы 2020–2021 годов. И наша республика вновь заняла в нем первое место среди регионов Приволжского федерального округа.

Если говорить об итогах в целом по стране, то Чувашия располагается на седьмом месте рейтинга. Ближайшие по экологическому ранжиру соседи из ПФО — Республика Удмуртия, Ульяновская область и Республика Марий Эл находятся на 16, 17 и 23 местах соответственно. Лидером же рейтинга стала Тамбовская область, а замкнули список «Зеленого патруля» Омская и Иркутская области.

Информация для национального экологического рейтинга собирается экспертами организации и публикуется по итогам каждого сезона с апреля 2008 года. Регионы Российской Федерации ранжируются по достижениям или, наоборот, недоработкам в трех основных сферах — экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс) и социум (социально-экологический индекс).