«ЧГУ-Атланта» провела матч с командой «Юность»

Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» в родных стенах сыграли стартовый матч серии за третье место Суперлиги-2 против соперниц из команды «Юность» (Пенза).

Кто бы мог подумать, что подо-печные Никиты Иванова в своем дебютном сезоне в профессиональном турнире будут не просто пытаться показывать хорошую игру, а бороться за пьедестал почета? Но так и вышло. После невероятной победы в серии с «Енисеем-2» и проигранных матчей с фаворитом чемпионата «Спартаком-2» у «ЧГУ-Атланты» появилась возможность завоевать бронзовые медали в играх с пензенской «Юностью».

Соперницы, отметим сразу, были непростые — своему противнику по полуфиналу баскетболистки «Юности» проиграли серию лишь в решающем третьем матче. А в регулярном сезоне чебоксаркам из четырех попыток ни разу не удалось огорчить команду из Пензы. Но игры плей-офф — это уже совсем другая история.

В дебюте встречи наши баскетболистки, реализовав четыре дальних броска, взяли бразды правления игрой в свои руки. Дальше чебоксарки только наращивали темп. Практически образцово-показательная игра хозяек в первой половине привела к преимуществу в 13 очков — 48:35.

Но у команды «Юность» оставалось еще 20 минут игрового времени. А у их наставника Дмитрия Нестеровского — большой перерыв, во время которого он постарался привести в чувство спортсменок и заставить их играть в свой баскетбол. Может крепкое тренерское словцо повлияло, но во второй половине гостьи из Пензы стали приближаться к хозяйкам. Погоня оказалась стремительной и была почти близка к успеху. Но тут с новой силой в игру включились зрители, присутствовавшие в зале — они как будто вместе с баскетболистками «ЧГУ» и атаковали, и защищались. Эмоции кипели — все участники этого матча отдавали последние силы на площадке. В итоге подопечные Никиты Иванова отбили натиск игроков «Юности» и все-таки выиграли первый матч серии за бронзовые награды со счетом 76:71.

«Мы настраивались больше психологически — соперницы опытные и не первый год выступают в турнире, — рассказала корреспонденту «СЧ» после игры баскетболистка «ЧГУ-Атланты» Анна Чубарова. — Я очень рада, что мы победили такую сильную команду. И хочу поблагодарить тренера и девочек из команды за то, что у нас в итоге получилась такая хорошая игра».

Теперь баскетболисток «ЧГУ-Атланты» ждет борьба на выезде. Вторая и, если будет нужно, третья встречи (при равном счете в серии) пройдут в Пензе 27 и 28 марта.

НИКИТА ИВАНОВ,

главный тренер команды «ЧГУ-Атланта»: «Мы вытягиваем все мотивационные штуки, которые у нас остались. На силе воли и характере стараемся играть — медали просто так не получают. Пройдена лишь половина пути, сейчас будет ответная игра. Спортсменки настраиваются и будут биться».