В заповеднике «Присурский» 12 марта отметили массовый прилет грачей

А 20 марта из зимней спячки вышла первая сурковая семья, сообщают специалисты Батыревского участка заповедника «Присурский».

Как рассказал старший научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин, сами сурки были замечены в заповеднике 22 марта. «При подходе к норе мы услышали характерный свист сурка, а возле нор увидели множество следов. В это время сурки, чтобы пополнить запас воды в организме, едят снег и растительность, что находят на поверхности», — разъяснил исследователь. С учетом того, что высота снежного покрова еще достаточно велика, даже проталин еще нет, для сурков такое пробуждение из зимней спячки можно считать довольно ранним. Хотя, судя по наблюдениям за последние 20 лет, раньше всех эти зверьки просыпались в 2017 году, тогда они вышли из нор уже 4 марта.

Фото Миназыма Рахматуллина

По словам сотрудников заповедника, в ближайшие недели из своих зимовок выглянут и остальные сурчиные семейства.