В Алатыре лед на Суре посыпают углем

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Необычную процедуру вот уже несколько дней подряд проводят на реке Суре — лед посыпают песком и углем. Но не для того, чтобы не поскользнулись любители подледного лова. Снег чернят, чтобы ускорить его таяние.
«Чернение речного льда — важный этап подготовки городского хозяйства к весеннему половодью», — объяснили сотрудники муниципального предприятия «Алатырьторгсервис», которые ежегодно проводят такую работу. Темные участки, посыпанные углем или песком, притягивают солнечные лучи и тают намного активнее. Такая работа снижает, например, нагрузку на опоры мостов во время ледохода, препятствует образованию ледяных заторов и способствует благополучному проходу льдин вниз по течению рек. Кстати, с той же целью лед и распиливают.

 

 

Фото cap.ru
Лед регулярно приходится чернить под алатырским автодорожным мостом.

Опубликовано: 24 марта 2021 г.


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