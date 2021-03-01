Сборная ЧГУ пошутит в премьер-лиге

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Сочи завершился 32-й Международный фестиваль «КиВиН-2021». Нашу республику на фестивале представляли две команды — «Сборная ЧГУ» (она же сборная города Чебоксары) и «Едем не едем» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. По результатам выступлений «Сборная ЧГУ» вошла в число команд, которые сыграют в премьер-лиге сезона
2021 года. Всего же за попадание в телевизионные лиги Клуба боролись более 500 команд из разных уголков России и ближнего зарубежья. Напомним, что в прошлом сезоне команда «Сборная ЧГУ» также попала в премьер-лигу и даже дошла до полуфинала.

Опубликовано: 24 марта 2021 г.


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