Заместитель Генпрокурора России провел в Чувашии прием граждан

Вчера с рабочим визитом в республику прибыл заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин. Совместно с координатором Совета Уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в ПФО Павлом Солодким он встретился с представителями бизнес-сообщества региона. Кроме того, заместитель Генпрокурора вместе с Павлом Солодким и прокурором Чувашии Андреем Фоминым провел личный прием жителей республики — как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи. По результатам приема Николай Шишкин поручил оперативно провести надзорные мероприятия по всем поступившим обращениям и принять исчерпывающие меры реагирования.

В ходе визита также состоялась рабочая встреча заместителя Генерального прокурора с вице-премьером правительства Чувашии Михаилом Ноздряковым и руководителями региональных силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета. Предметом обсуждения, сообщает «Чувашинформ», стали вопросы соблюдения трудовых, жилищных и социальных прав граждан, а также борьба с преступностью.