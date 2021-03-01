Даниил Карпов выиграл «серебро» всероссийских соревнований по маунтинбайку

В селе Архипо-Осиповка (Краснодарский край) прошли всероссийские соревнования по маунтинбайку, в которых участвовал спортсмен из Чувашии Даниил Карпов.

Представителю нашей республики удалось завоевать серебряную медаль в серьезной конкуренции с более чем 40 спортсменами со всех уголков нашей страны, сообщают в Минспорта Чувашии.

Выступая в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» в возрастной категории 17-18 лет, Даниил преодолел 7 кругов по 2,9 км по пересеченной местности с результатом 1 час 23 минуты 55 секунд. «Золото» выиграл Иван Романов из Санкт-Петербурга, а третье место занял представитель Свердловской области Никита Филиппов.